Зафиксированы пожары: появились спутниковые снимки портов РФ на Балтийском море после атак Сил обороны

В сети появились спутниковые снимки, зафиксировавшие последствия ударов Сил обороны по двум ключевым портам РФ на Балтийском море. Так, в порту "Усть-Луга" продолжается мощный пожар.

Продолжает гореть и морской порт "Приморский". Спутниковыми снимками и наблюдениями о последствиях атак поделился Telegram-канал Dnipro Osint (Гарбуз).

Порт "Усть-Луга"

Утром 27 марта Dnipro Osint (Гарбуз) обнародовал первые спутниковые снимки российского порта "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ. Украинские дроны посетили этот крайне важный для российского экспорта энергоресурсов объект в ночь на 25 марта.

"Большинство снимка под облаками, но зафиксирован продолжающийся пожар на нефтеналивном терминале "Усть-Луга Ойл". Координаты: 59.70472914952441, 28.4307799695031", – указано в сообщении.

В день, когда стало известно об атаке, сообщалось, что под ударом мог оказаться завод "Новатэк-Усть-Луга".

Этот завод, расположенный на территории порта, занимается переработкой стабильного газового конденсата – побочного продукта добычи природного газа и нефти. Также он осуществляет отгрузку нефтепродуктов на экспорт.

В целом же Усть-Луга – крупнейший строящийся порт на Балтийском море и второй по величине в России после Новороссийска. Он играет важную роль в экспорте российских энергоресурсов.

Медиа сообщали, что в результате атаки беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области 25 марта на территории одноименного терминала загорелись 5 резервуаров с мазутом и газовым конденсатом. Также были поражены три причала и насосная станция.

Повреждения также получили три нефтяных танкера, пришвартованные у причалов на стоянке: "Aisopos" под флагом Греции, "Sea Hymn" под флагом Маршалловых островов и "Fiesta" под флагом Сьерра-Леоне.

Помимо этого, пожар произошел и на инфраструктуре ПАО "Новатэк". Там повреждены три технологические установки, включая установку гидрокрекинга, причальное сооружение, бытовое здание, распределительная подстанция и общежитие. В порту также загорелись резервуар с нефтепродуктами и два резервуара со светлым и теплым топливом на площади более 15 тысяч кв.м.

Также был поврежден портовый кран терминала и тендерная площадка на причале "Портэнерго".

Порт "Приморский"

Также Telegram-канал Dnipro Osint (Тыква) показал спутниковый снимок с последствиями атаки на еще один российский морской порт на Балтике – в городе Приморск. Он был поражен в ночь на 23 марта.

"Также на снимки попал пожар, который продолжается в Приморском порту. Один резервуар полностью сгорел, остальные продолжают гореть", – указано в сообщении канала.

Порт "Приморск" – это один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов России на Балтийском море. Мощность трубопроводной системы составляет до 75 млн тонн нефти в год.

Именно отсюда отгружается основной объем нефти марки Urals crude oil, в том числе через "теневой флот" для обхода санкций. Поражение такого узла напрямую бьет по экспортной логистике и валютным поступлениям РФ.

По данным OSINT-каналов, поражена была не только нефтяная инфраструктура, но и терминалы перевалки светлых нефтепродуктов – бензина, дизеля и авиатоплива. Поскольку речь идет об уже готовом продукте с высокой добавленной стоимостью, поражение таких объектов бьет по наиболее прибыльной части экспорта и может влиять на обеспечение военной логистики РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, оба порта россияне тушили несколько суток. По данным Reuters, порты в Усть-Луге и Приморске прекратили отгрузку нефтепродуктов. А в ночь на 27 марта по ним прилетело снова: в обоих портах после атаки зафиксированы новые мощные пожары.

