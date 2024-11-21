Захаровой позвонили прямо во время брифинга из-за удара баллистики по Украине: дали указания, как действовать. Видео

Представительнице МИД страны-агрессора России Марии Захаровой позвонили прямо во время брифинга из-за удара баллистики по Украине. Она получила указание от неназванного чиновника воздержаться от комментариев по поводу удара межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру.

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Телефонный звонок Захаровой состоялся во время брифинга, который транслировался в прямом эфире в четверг, 21 ноября. Содержание разговора частично зафиксировали микрофоны.

"Маша, удары баллистическими ракетами, о чем запретили говорить, действителен еще", – сказал Захаровой чиновник.

Она же лаконично ему ответила: "Да, хорошо. Спасибо".

После этого Захарова завершила телефонный разговор и продолжила брифинг.

Напомним, что Захарова во время брифинга также пригрозила возможным ударом РФ по американской базе противовоздушной обороны, расположенной на севере Польши. В Кремле отметили, что этот объект уже включен в список приоритетных целей для российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 ноября российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Днепру. При обстреле террористы применили межконтинентальную баллистическую ракету. Такой вид вооружения захватчики впервые использовали с начала полномасштабной войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября несколько посольств в Киеве заявили о приостановке работы в связи с, вероятно, "массированной ракетной атакой" в течение дня. После этого в сети начали нагнетать информацию о подготовке РФ к удару с применением разных типов ракет и беспилотников.