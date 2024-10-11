Заходили с разных направлений: силы ПВО уничтожили все дроны, которыми РФ пыталась атаковать Киев

В ночь на 11 октября российские войска в пятый раз с начала месяца попытались атаковать Киев дронами-камикадзе. Российские "Шахеды" летели на столицу с разных направлений.

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Все ударные беспилотники были уничтожены Силами обороны. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Чиновник рассказал, что отбивать воздушную атаку РФ противовоздушной обороне пришлось более трех часов.

"Силами и средствами ПВО все вражеские БПЛА, угрожавшие столице, были обезврежены! Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", – говорится в сообщении.

По состоянию на 06:50 украинские воины в Киевской области еще продолжали охоту на остатки запущенных врагом "Шахедов".

"Так что не исключено объявление воздушной тревоги в Киеве. Поэтому настоятельно прошу прислушаться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться укрытиями. Берегите себя!" – призвал Попко.

Напомним, накануне российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате атаки разрушениям подверглись жилые дома, есть также пострадавшие среди гражданского населения.

Также 10 октября россияне в очередной раз обстреляли Херсон из артиллерии. Облцентр частично обесточен, пострадала женщина.