Захватчики используют школы и детсады на оккупированных территориях в военных целях – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать гражданские объекты на временно оккупированных территориях Украины в собственных целях. В частности, враг размещается в учебных заведениях.

Видео дня

Такие случаи замечены в Луганской и Запорожской областях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 12 августа.

По информации Генштаба, во временно оккупированном населенном пункте Северное Луганской области здание школы используется в военных целях. Россияне запретили доступ местных жителей в школу.

Также известно о подобных случаях в Запорожской области. Так, во временно оккупированном городе Токмак на территории детского сада, расположенного в северной части города, российские захватчики обустроили госпиталь.

Напомним, в связи с большим количеством раненых захватчиков россияне все чаще используют гражданские медицинские учреждения. В Лутугино в Луганской области путинская армия переоборудовала местную больницу в военный госпиталь.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска лишают жителей временно захваченных территорий элементарной медицинской помощи. Враг все больше использует медучреждения в своих целях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!