Оккупанты обустроили еще один военный госпиталь на Запорожье: туда привезли десятки раненых захватчиков – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают лишать жителей временно захваченных территорий элементарной медицинской помощи. Враг все больше использует медучреждения в своих целях.

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Очередной военный госпиталь путинские войска обустроили в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 6 апреля.

В поселке Малая Белозерка в Запорожской области местную больницу оккупанты обустроили под военный госпиталь. В настоящее время в гражданском медицинском учреждении работают российские медики.

Примечательно, что захватчики предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находились около 80 оккупантов с ранениями разной степени тяжести.

Напомним, российские военные преступники обустроили в Украине еще один военный госпиталь на базе больницы для лечения своих раненых. На этот раз госпиталь для "трехсотых" появился во временно захваченном населенном пункте Беловодск Луганской области.

Ранее стало известно, что в захваченном Бердянске на Запорожье оккупанты превратили все медицинские учреждения и санатории в госпитали для военных армии РФ. В то же время из-за нехватки медикаментов захватчиков, получивших ранения на фронте, нечем лечить.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, на территории Луганской области, временно занятой противником, увеличивают количество мест в больницах, что связано с большими потерями оккупационной армии. Впрочем, у врага среди "трехсотых" по-прежнему высокая смертность.

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