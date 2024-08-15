Захватчики продолжают давить: на фронте уже произошло почти 70 боестолкновений – Генштаб

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 68 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 15 августа. От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Мануховка и Порозок. К тому же россияне нанесли семь авиаударов, сбросив 13 КАБов, по районам Победы, Михайловского, Константиновки и Кондратовки.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Липцов, Старицы и Волчанска. Два боя завершены, еще три продолжаются.

В Купянском направлении враг проводил пять наступательных действий. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении противник штурмовал позиции наших защитников недалеко от Макеевки и Невского. Силы обороны остановили все четыре атаки россиян.

На Северском направлении в течение дня шли шесть боев. Захватническая армия наступала в сторону Спорного, Переездного, Верхнекаменского, где продолжается один бой.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения неподалеку от Часова Яра, в результате которых россияне потерпели поражение.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 10. Они наступали возле Железного, Нью-Йорка и Торецкая. Восемь атак отбиты, еще две продолжаются. Кроме этого, захватчики нанесли четыре авиаудара по Дружбе и Торецку.

На Покровском направлении россияне совершили 23 штурмовых действия. Украинские защитники сдерживают давление войск РФ и отбили 15 атак, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются. Утраты противника в этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики семь раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

В Времевском направлении противник три раза штурмовал наши позиции в районах Никольского и Ровнополья. Удачи не имел. Кроме этого, привлекая авиацию, враг выпустил НАРы по Новодонецкому.

На Ореховском направлении произошло боестолкновение у Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, дважды атакуя оборонительные рубежи украинцев.

В других направлениях фронта особых изменений не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы НГУ ликвидировали более двух десятков единиц вражеской техники всего за сутки. В частности, были уничтожены девять танков и столько же артсистем, ряд РСЗО, автомобилей и складов БК оккупантов.

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