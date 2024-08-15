Захватчики ударили КАБами по гражданскому предприятию в Харьковской области: есть погибшие и пострадавший

15 августа российские оккупационные войска атаковали Харьковщину управляемыми авиабомбами. Около 15:30 враг нанес удар по гражданскому предприятию в Купянском районе.

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В результате атаки погибли два гражданских лица. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты около 15:30 ударили КАБами по гражданскому предприятию Купянского района. Двое гражданских, к сожалению, погибли", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, был травмирован еще один работник предприятия. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор РФ в ночь на 15 августа атаковала Киевскую область с помощью ударных БПЛА типа Shahed. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые цели, обломками повреждены частные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины в ночь на 15 августа обезвредили над рядом регионов 29 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запускали их группами, также атаковали тремя ракетами.

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