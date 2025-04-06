Захватчики забросали авиабомбами Донетчину: есть раненые, разрушены десятки домов. Фото

Оккупационные войска России ночью 6 апреля нанесли многочисленные удары авиационными бомбами по населенным пунктам Донецкой области. Один человек получил ранения в результате российских обстрелов.

Видео дня

Под поражение попали города Покровск и Константиновка, села Заря, Старая Николаевка и Тихоновка. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донетчины.

В результате российских ударов разрушениям подверглись 30 гражданских объектов, из которых 23 – это жилые дома.

В частности, в Покровске из-за попадания авиабомбы повреждено складское помещение.

В Константиновке авиаудар разрушил два частных дома, учебное заведение и электросеть.

По Тихоновке оккупанты ударили бомбой "ФАБ-250" – ранили гражданского. В селе повреждены три частных дома, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

На село Заря россияне сбросили три авиабомбы "ФАБ-250", которые повредили семь домов и учебное заведение.

Старую Николаевку войска РФ атаковали бомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции), которая разрушила 11 домохозяйств.

В НПУ уточнили, что за сутки было зафиксировано в общем 3203 вражеские атаки по линии фронта и жилому сектору Донетчины. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 апреля в результате российских обстрелов погибла женщина в Покровске и несколько человек в Лимане Мирноградской общины Покровского района. В Краматорском районе один человек получил ранения, были повреждены 16 частных домов, магазин и склад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!