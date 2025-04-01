Россия обстреляла Донетчину: погибла женщина, еще одна ранена, повреждены 16 домов. Фото

Военные страны-агрессора России во вторник, 1 апреля, накрыли огнем Донетчину. Вследствие атаки в Покровске погибла женщина, в Краматорском районе есть раненая, повреждены 16 частных домов, магазин и склад.

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О последствиях ударов сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. "По меньшей мере один человек погиб и один ранен вследствие сегодняшних обстрелов Донетчины", – написал он в официальном Telegram-канале.

По словам руководителя ОВА, оккупанты убили женщину в Покровске. Точные обстоятельства и последствия удара устанавливаются.

Ранения получила жительница села Александро-Калиново Ильиновской громады Краматорского района – там повреждены 16 частных домов, магазин и склад.

Кроме того, предположительно, несколько человек погибли в Лимане Мирноградской громады – там враг попал артиллерией по частному дому, поисковая операция продолжается.

В Покровском районе после обеда под огонь также попала жилая застройка города Белицкое, сообщили в ГСЧС.

Снаряд попал вблизи жилой пятиэтажки, в одной из квартир на первом этаже вспыхнул пожар. Спасатели оперативно ликвидировали ее, не допустив распространения огня на соседние дома.

Предварительно также повреждены три частных жилых дома. Последствия уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

"Будьте ответственны! Эвакуируйте своевременно!" – призвал руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером 31 марта враг атаковал громаду на Запорожье. Погибла 66-летняя женщина, еще пять человек получили ранения.

При этом в ночь на 1 апреля РФ впервые с начала 2025 года не атаковала Украину "Шахедами". В последний раз такую ночь фиксировали 14 октября.

Кроме того, враг значительно снизил применение ударных БПЛА на севере Украины. Минувшим вечером и ночью в зоне ответственности ОТГВ "Северск" ударных дронов россиян не фиксировали вообще.

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