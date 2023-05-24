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Заканчиваются "Орланы": украинские десантники показали "сверхсовременный" БПЛА оккупантов из фанеры. Фото

София Закревская
War
1 минута
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Заканчиваются 'Орланы': украинские десантники показали 'сверхсовременный' БПЛА оккупантов из фанеры. Фото

У российских оккупантов, вероятно, заканчиваются современные беспилотники, в частности "Орланы". Вместо них для воздушной разведки враг начал применять фанерные самолетики.

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Один из них во вторник, 23 мая, сбила огневая группа 71-й отдельной егерской бригады. Об этом сообщили на странице командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Российский БПЛА был уничтожен из стрелкового оружия.

Судя по остаткам беспилотника, его конструкция довольно примитивная. Однако, по имеющейся информации, в России уже начали серийное производство этого типа БПЛА.

"Видимо, у россиян заканчиваются "Орланы" и другие типы современных БПЛА. Задачи по воздушной разведке выполняют фанерные самолетики", – говорят наши десантники.

На верхнем левом фото можно увидеть, как выглядел "сверхсовременный" российский беспилотник до сбития украинскими защитниками.

Заканчиваются "Орланы": украинские десантники показали "сверхсовременный" БПЛА оккупантов из фанеры. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы противовоздушной обороны Украины 23 мая отразили очередную попытку российских оккупантов атаковать наши регионы дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства. Враг запустил шесть таких БПЛА – все они были обезврежены.

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