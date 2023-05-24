Заканчиваются 'Орланы': украинские десантники показали 'сверхсовременный' БПЛА оккупантов из фанеры. Фото

У российских оккупантов, вероятно, заканчиваются современные беспилотники, в частности "Орланы". Вместо них для воздушной разведки враг начал применять фанерные самолетики.

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Один из них во вторник, 23 мая, сбила огневая группа 71-й отдельной егерской бригады. Об этом сообщили на странице командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Российский БПЛА был уничтожен из стрелкового оружия.

Судя по остаткам беспилотника, его конструкция довольно примитивная. Однако, по имеющейся информации, в России уже начали серийное производство этого типа БПЛА.

"Видимо, у россиян заканчиваются "Орланы" и другие типы современных БПЛА. Задачи по воздушной разведке выполняют фанерные самолетики", – говорят наши десантники.

На верхнем левом фото можно увидеть, как выглядел "сверхсовременный" российский беспилотник до сбития украинскими защитниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы противовоздушной обороны Украины 23 мая отразили очередную попытку российских оккупантов атаковать наши регионы дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства. Враг запустил шесть таких БПЛА – все они были обезврежены.

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