Заключение контракта с ВСУ: в Генштабе рассказали нюансы

Генеральный штаб ВСУ разъяснил ключевые вопросы, касающиеся рекрутинга граждан, добровольно обращающихся для мобилизации на основе письменных согласий от командиров воинских частей. Заключения контрактов возможны на разные сроки.

Видео дня

Призыв добровольцев происходит и в воинские части приоритетного комплектования, и к неприоритетному комплектованию. Соответствующую инфографику опубликовала пресс-служба Генштаба.

Следовательно, контракт можно подписать на 1 – 5 лет, в зависимости от звания.

Приоритетные для комплектования воинские части определяет для ТЦК и СП и учебных воинских частей Генеральный штаб ВС Украины.

Перечень приоритетных частей формируется в соответствии с насущными потребностями войск (сил) и решениями руководства ВС Украины.

Является ли подразделение приоритетным, кандидат может узнать после прохождения отбора и собеседования исключительно у представителя подразделения.

В Генштабе ВСУ также пошагово рассказали, как происходит призыв добровольцев.

С 17 июля представители ТЦК имеют право посылать гражданам повестки по почте, а за игнорирование мобилизационного законодательства предусмотрены штрафы и даже ограничения в праве управлять автотранспортом. Однако, если речь идет о человеке с инвалидностью, суд может отказать в этом ТЦК.

В частности, если гражданин использует автомобиль в связи со своей инвалидностью или инвалидностью удерживаемого им лица, его нельзя лишать водительских прав. В любом случае военнообязанный имеет право на апелляционное обжалование решения суда.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине по меньшей мере 6 млн. мужчин не обновили свои данные на выполнение нового закона о мобилизации, за что подпадают под штрафы. Более 4 млн предоставили актуальную военно-учетную информацию о себе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!