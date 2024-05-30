'Закон позволяет': Малюска сказал, происходит ли мобилизация осужденных женщин в ряды ВСУ

У осужденных женщин в Украине, как и у мужчин, есть возможность добровольно присоединиться к рядам Сил обороны. Закон дает им такую возможность. Однако, по состоянию на сейчас случаи, когда заключенные женщины изъявили желание мобилизоваться, не зафиксированы.

Об этом сказал глава Министерства юстиции Денис Малюска в эфире телемарафона в среду, 29 мая. По его словам, в законе нет ограничений по поводу того, кого могут мобилизовать по желанию – мужчин или женщин.

"Теоретически такая возможность есть (по мобилизации осужденных женщин. – Ред.), но пока спроса в Вооруженных силах на мобилизацию женщин нет. Если мы говорим о мужчинах, безусловно, есть спрос на как можно большее количество людей, которые будут мобилизованы, опять же таки, чтобы выполнить заказ от Вооруженных сил. Относительно женщин такого пока нет", – отметил Малюська.

По его словам, в Украине не большое количество осужденных женщин.

"Во-первых, и преступления они тяжкие гораздо реже совершают, а во-вторых, опять же, суды не так часто дают тяжелые наказания, то есть наказания, связанные с лишением свободы", – сказал министр.

Ранее Малюска рассказал, что добровольно мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины осужденные будут служить в штурмовых подразделениях. Однако пока они не участвуют в боевых действиях. В ряды ВСУ уже вступили 613 заключенных.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 мая 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий осужденным воевать на фронте. Российские пропагандисты взорвались сообщениями, что Украина якобы копирует опыт РФ.

– Менее чем через неделю после подписания закона суды начали рассматривать представление пенитенциарной службы по условно-досрочному увольнению. Уже известно о трех тысячах заключенных, изъявивших желание защищать страну, и процесс набирает обороты.

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