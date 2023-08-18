Законно ли вручение повесток в другой области и как действовать в таком случае: разъяснение

Выдавать повестки мужчинам в Украине могут не только по зарегистрированному адресу проживания, но и по фактическому месту пребывания. Такое разрешение действует с весны 2023 года.

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Так, согласно постановлению Кабинета министров №318 от 7 апреля получить повестку военнообязанный может в другом городе или даже области. В частности, так может произойти, если ТЦК узнает, что мужчина проживает в регионе, отличном от места регистрации, однако на учет в этом регионе не становился.

Тогда ему могут вручить повестку по месту фактического проживания. Также это может случиться и в случае командировки. Мужчина должен предупредить ТЦК о поездке в течение семи дней.

Иначе его вполне могут "встретить" и вручить повестку там, куда он уехал в командировку. Если человек находится в командировке более семи дней, он должен известить об этом военкомат.

Законна ли выдача повесток на блокпостах

Если мужчина стоит на военном учете в одном регионе, а во время ежедневной поездки в другой его останавливают на блокпосту и пытаются вручить повестку, он не должен ехать в какой-то из тамошних военкоматов, чтобы стать там на учет. Он должен объяснить на месте, что прибыл временно. Требование явиться в новый ТЦК незаконно, объясняют юристы.

Поэтому в поездку необходимо брать с собой военно-учетный документ – военный билет, приписное, временное удостоверение, где указано место взятия на учет. Призывник должен предъявить такой документ на блокпосту и сообщить, что прибудет в ТЦК сразу после возвращения.

Юристы отмечают, что при наличии военного билета с печатью и отметкой о взятии на учет в военкомате повторную повестку не вручают.

Вместо этого гражданам советуют самим становиться на учет по месту нахождения или проживания, чтобы избежать "массовой" выдачи повесток.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Осенью повестки будут вручать двум категориям мужчин.

– В Украине изменятся правила пересечения границы, поскольку Госпогранслужба получит доступ к реестру призывников.

– 13 категорий мужчин в Украине могут мобилизовать в армию только добровольно. Принудительная мобилизация к ним не применяется.

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