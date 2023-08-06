Законно ли вручение повесток возле церквей и на кладбищах: детальное разъяснение

Согласно действующему законодательству, повестки в военкомат могут вручать где угодно. В частности, не являются исключением церкви и кладбища: там военнообязанным также могут выдавать приглашения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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Об этом заявил кандидат юридических наук Геннадий Дубов в эфире телеканала "Эспрессо". В то же время он отметил, что с политической и общественной точки зрения подобные действия даже во время военного положения и всеобщей мобилизации противоречивы.

По словам специалиста, согласно действующему законодательству повестки военнообязанным гражданам можно вручать где угодно, в частности, возле церквей и на кладбищах.

"С юридической точки зрения вручение повесток в военкомат не содержит никаких ограничений в плане места. Вручение повестки в военкомат должно происходить уполномоченным лицом в присутствии лица, которому вручается повестка. Место вручения по законодательству не имеет никаких ограничений", – подчеркнул Дубов.

Впрочем, и возмущение украинцев практикой, когда повестки вручаются даже возле церквей и на кладбищах – вполне понятно.

"Если же говорить о политическом и общественном аспекте относительно вручения повесток возле церквей, то возмущение граждан вполне справедливо. То есть граждане пришли в церковь удовлетворять свои религиозные потребности и в этот священный для них момент вмешивается государство", – считает кандидат юридических наук.

Однако с позиции законности подобные действия сотрудников ТЦК не являются нарушением.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, может ли Украина наказать уклонистов от мобилизации, сбежавших за границу. По словам юристов, конкретных механизмов для подобных действий практически не существует. Однако и полностью безнаказанно бегство от призыва для военнообязанных может не пройти.

Кроме того, юристы объяснили, кто и где в Украине может законно раздавать повестки мужчинам, а также рассказали, могут ли вручить повестку через родственников во время военного положения.

В то же время мы рассказывали, возможна ли в Украине тотальная мобилизация и в каких кадрах нуждаются в ВСУ.