Залив стал "ловушкой": в сеть попали кадры с российского судна, атакованного в Азовском море. Видео

В сети появилось видео с российского сухогруза, подвергшегося нападению в Азовском море. На кадрах видны значительные разрушения и последствия пожара на борту.

Видео дня

Предварительно известно о погибших и раненых среди экипажа, однако официальная информация уточняется. Кадры появились в Instagram.

Атака в Таганрожском заливе

Речь идет о сухогрузе "Пряжа", который подвергся атаке в Таганрогском заливе. В докладах с борта отмечается, что район стал "ловушкой" для судов, находившихся там, и несколько из них попали под удары.

По имеющейся информации, основной удар пришелся на кормовую часть судна – рядом с мачтой, постом управления и швартовными механизмами. После попадания на борту вспыхнул пожар, который экипажу удалось локализовать.

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Масштаб разрушений и пострадавшие

После атаки кормовая надстройка судна получила серьезные повреждения, часть внутренних помещений выгорела. Также повреждены кабельные сети, теплоизоляция, палубное оборудование, а металлические конструкции деформировались.

Несмотря на значительные разрушения, судно осталось на плаву.

По предварительным данным, в результате атаки погиб один из членов экипажа – электромеханик. Также сообщается о тяжелых ранениях боцмана и травмах повара. В то же время официального подтверждения этих данных пока нет.

Обстоятельства инцидента уточняются

Региональные власти ранее сообщали о гибели одного члена экипажа технического судна в результате атаки в этом районе, однако без уточнения названий судов.

Известно, что на момент удара "Пряжа" находилась на расстоянии от берега и, вероятно, пыталась покинуть опасную зону.

Точные обстоятельства инцидента, количество пострадавших и характер повреждений ещё устанавливаются, однако обнародованные материалы свидетельствуют о серьёзных последствиях атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заявили о создании полков беспилотных систем в составе военно-морского флота. Такие подразделения якобы уже функционируют, а не находятся лишь на стадии планирования.

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