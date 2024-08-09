Залп восемь ракет: РФ вывела два корабля в Черное море

Страна-агрессор Россия 9 августа вывела в Черное море ракетоносители. Речь идет о кораблях, оснащенных установками для запуска крылатых ракет "Калибр".

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Это представляет угрозу для украинских городов, на которые оккупанты могут нацелить такие средства поражения. Об этом предупредили в Военно-морских силах ВСУ.

Отмечается, что всего враг вывел в Черное море два корабля с общим залпом до восьми "Калибров".

В то же время в Азовском и Средиземном морях такие российские корабли отсутствовали, по состоянию на 06:00 в пьяницу.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили семь судов к Черному морю (из них четыре продолжили движение в направлении пролива Босфор), и девять – к Азовскому морю (одно двигалось из Босфора).

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", – отметили в ВМС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам британской разведки, затопление Силами обороны подводной лодки "Ростов-на-Дону" Черноморского флота РФ вряд ли повлияет на возможность дальних российских ударов по Украине с моря. Однако в то же время это подчеркивает рост рисков для врага на захваченном украинском полуострове.

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