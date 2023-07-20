Залужный: на нескольких направлениях есть успехи

Российские оккупанты на фронте в Украине создали сверхсложные минные поля и противотанковые заграждения, однако украинская армия продолжает контрнаступление. Более того, на нескольких участках фронта Силы обороны имеют успех.

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Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сказал в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военачальники провели переговоры в четверг, 20 июля, сообщил Залужный в Telegram.

Он подчеркнул, что наши воины – Герои, поскольку деоккупируют украинские города в таких сложных условиях.

"Вооруженные Силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методически уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях есть успехи. Наши воины – Герои", – отметил генерал.

Он добавил, что также говорил с Милли и о поставках Украине военной помощи, в том числе техники и боеприпасов.

"Благодарен генералу Милли и всему народу США за прочную поддержку и диалог, который будем продолжать и дальше. Вместе – к победе!" – подчеркнул Залужный.

Отметим, что в Генеральном штабе ВСУ 20 июля сообщили, что российская армия сосредоточила усилия на пяти основных направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

В то же время на юге страны продолжается украинская наступательная операция. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах на Мелитопольском и Бердянском направлениях, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что ВСУ локализовали "большое наступление" РФ на линии Купянск – Лиман. Захватчики потеряли по меньшей мере 75 человек убитыми и ранеными, а также ряд техники.