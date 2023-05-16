Залужный наградил 'Золотым крестом' адвоката и воина Леонида Маслова, с 92-й бригадой уничтожившего РЭБ и ЗРК оккупантов. Фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины наградил Золотым крестом адвоката Леонида Маслова. Директор одной из украинских юридических компаний сейчас защищает Украину на фронте в рядах 92-й отдельной механизированной бригады.

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Усилиями Маслова в бринаде удалось создать одну из лучших в Вооруженных силах Украины команд аэроразведки, на счету которой, в частности, 3 зенитно-ракетных комплекса Тор, 2 системы РЭБ Житель, 1 РЛС артиллерийской разведки Зоопарк-1, 2 САУ Мста-С, 1 танк , 1 грузовик Урал и значительное количество живой силы ВС РФ О награждении защитника рассказал журналист Юрий Бутусов.

"Горжусь, что мой адвокат и многолетний друг - Леонид Маслов отмечен очень уважаемой на фронте наградой - Золотым крестом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Директор юридической компании СМЭНС Маслов, много лет защищающий меня во многих процессах, после начала вторжения стал солдатом знаменитой 92-й механизированной бригады, и создал одну из лучших в ВСУ команд аэроразведки", – отметил Бутусов.

На счету самого адвоката и его собратьев немало уничтоженной вражеской техники, вооружений и живой силы вражеской армии.

"Он стал оператором нескольких типов дронов, и благодаря его корректировке, зафиксированному на видео, было уничтожено 3 зенитно-ракетных комплекса Тор, 2 системы РЭБ Житель, 1 РЛС артиллерийской разведки Зоопарк-1, 2 САУ Мста-С, 1 танк, 1 грузовик Урал и значительное количество живой силы ВС РФ", – отметил Бутусов.

Впрочем, эта награда у адвоката-аэроразведчика – не первая. Согласно публикации на сайте возглавляемой им юридической компании, еще в 2016 году Маслов был отмечен медалью "За военную службу Украине".

Маслов принимал участие в АТО в Донбассе с 2014 года, был разведчиком в рядах 92 ОМБр.

Леонид Маслов был участником пленения бойцами 92 бригады российских кадровых военных на территории Украины Александра Александрова и Евгения Ерофеева под городом Счастье в Луганской области. Он также выкладывал видео с допросом россиян, после чего в отношении обоих ГРУшников было заведено дело по ряду статей, среди которых – ведение агрессивной войны и терроризм. В мае 2016 года оба пленных были обменяны на Надежду Савченко, хотя РФ так и не признала их действующими военнослужащими.

Что же касается правозащитной деятельности, кроме Бутусова среди тех, кого защищал Маслов, был и музыкант и офицер ССО Андрей Антоненко "Riffmaster", проведший за решеткой полтора года из-за подозрений в причастности к убийству белорусского журналиста Павла Шеремета. То, что Антоненко имел какие-либо мотивы для совершения преступления и каким-либо образом причастен к нему, следствию доказать не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что награжденный Залужным воин с позывным "Хищник" получил ранения на фронте. Ранее он с расстояния в 5 метров уничтожил оккупантов и БМП-2 и вел поразительное близкое сражение с преобладающими силами противника. Впечатляющие кадры боя от первого лица облетели сеть несколько месяцев назад.

Руслан Зубарев получил ранения недалеко от Сватового.

Большой обломок поразил "Хищника" со спины слева, Зубарев получил медицинскую помощь. После восстановления защитник Украины намерен вернуться на фронт, поэтому пообещал российским захватчикам скорую встречу.