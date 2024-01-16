Залужный обсудил с председателем Военного комитета НАТО возможности объединения технологических усилий для достижения победы

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Это произошло накануне заседания Совета Украина – НАТО в военном формате.

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Об этом Валерий Залужный сообщил в своем Telegram. Он также проинформировал адмирала Бауэра о ситуации на фронте.

"В этом контексте обменялись мнениями относительно тактики и стратегии Украины и Альянса в условиях широкомасштабного российского вторжения. Подчеркнул, что в войне такой интенсивности и масштаба именно технологии играют важную роль", – написал Залужный.

Кроме того, военные обсудили перспективу и возможности объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы.

"Договорились подробно обратить внимание на ряд важных вопросов завтра во время заседания, к которому присоединюсь в формате видеоконференции", – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Ранее стало известно, что Залужный обсудил ход действий на передовой в Украине с начальником Штаба обороны вооруженных сил Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. В частности, они обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA, по убеждению Залужного, войну с Россией невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. ВСУ нужны инновационные военные технологии, поскольку ситуация на поле боя зашла в тупик.

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