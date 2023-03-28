Залужный показал, как украинские артиллеристы уничтожают врага из САУ Paladin на Бахмутском направлении. Видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал впечатляющее видео уничтожения врага. Это произошло под Бахмутом.
Видео Залужный опубликовал в своем Telegram-канале. Операция была проделана с помощью САУ M109A3GN Paladin (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).
На видео видно, как украинские военные переговариваются по рации и готовятся к удару.
"На Бахмутском направлении артиллерия Вооруженных сил Украины уничтожает российских оккупантов с помощью самоходной гаубицы калибра 155 мм M109A3GN Paladin", – сообщается в видео.
После тщательной подготовки украинский солдат выстрелил.
Далее военнослужащие добавляют снаряды в гаубицу.
В конце видео была показана целая команда защитников Украины, которые уничтожают врага под Бахмутом.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные показали, как уничтожили дрон российской армии, корректировавший вражескую артиллерию. В успешном выполнении сделки бойцам 8-го отдельного горно-штурмового батальона Вооруженных сил Украины помог квадрокоптер Mavic.
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