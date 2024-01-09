Залужный, Шаптала и Умеров посетили позиции Сил обороны в районе Купянска. Фото

Позиции защитников Украины в районе Купянска Харьковской области посетило военное руководство страны: главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала. Командующий ОСУВ "Хортица" Александр Сырский ознакомил их с ситуацией на этом участке фронта.

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О поездке пресс-служба Минобороны сообщила в Telegram вечером во вторник, 9 января. В ведомстве отметили, что наши воины на Купянском направлении отбивают многочисленные вражеские атаки.

"Успехов у российских оккупантов на этом направлении нет", – заявили в МО Украины.

Умеров заявил, что оперативно будут приняты некие решения, но не стал уточнять детали.

"Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время – врагу не понравится", – сказал министр обороны.

Как писал OBOZ.UA:

– Государство-террорист Россия сегодня так же далека от захвата Купянска и Авдеевки, как и в октябре прошлого года, считает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

– 9 января руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов заявил, что ВС РФ возобновили наступление на Купянском направлении.

– В The Telegraph ранее предполагали, что захватчики могут готовить новое наступление на Харьковщине. Об этом, по мнению журналистов, свидетельствовало усиление воздушных атак на область.

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