Оккупанты возобновили наступление на Купянском направлении, ВСУ держат позиции: Синегубов рассказал о ситуации. Карта

Окуционные войска России возобновили наступление на Купянском направлении, в течение суток украинские защитники отбили несколько атак в направлении Синьковки. В то же время все вражеские штурмы прогнозируемы и Силы обороны Украины держат позиции, ни одной потеряно не было.

Видео дня

Об этом рассказал руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в эфире телемарафона 9 января. Он отметил, что на Харьковщине ежедневно идет работа над содержанием обороноспособности области и ее повышении, "чтобы наши Вооруженные силы были максимально эффективными на поле боя".

"Что касается Купянского направления, последнюю неделю с ухудшением погодных условий мы наблюдали снижение штурмовых атак врага. Это было связано также с тем, что ему нанесли наши Вооруженные силы достаточно серьезное поражение по военной технике, по личному составу. Им нужно проводить восстановление, что они и делают", – рассказал глава ОВА.

По словам Синегубова, 9 января оккупанты возобновили штурмы, пытаясь захватить Синьковку, однако в настоящее время не имеют успехов.

"Сегодня штурмовые действия уже возобновились и утром наши воины уже отбивали попытки врага захватить определенные территории населенного пункта Синьковка. Пока успеха у них нет, эти штурмовые атаки идут волнами, абсолютно для нас прогнозируемые и наши Вооруженные силы к этому готовы", – сказал руководитель Харьковщины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский накануне рассказал, что оккупанты пытаются прорвать нашу оборону и продвинуться к Купянску.

– В The Telegraph предположили, что РФ может готовить новое наступление на Харьковщине. Об этом может говорить усиление воздушных атак на область, говорится в статье издания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!