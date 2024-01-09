Россия так же далека от захвата Купянска с Авдеевкой, как и в октябре прошлого года – Bild

Государство-террорист Россия сегодня так же далека от захвата Купянска на Харьковщине и Авдеевки в Донецкой области, как и в октябре прошлого года. За три месяца, когда началось российское наступление, оккупанты не достигли никаких существенных успехов, кроме как бешеных потерь.

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Об этом говорится в материале военного обозревателя издания BILD Юлиана Репке. Он отметил, что к северу от Авдеевки оккупанты "забуксовали" возле небольшого села Петровское.

По словам обозревателя, защитники Украины держат там оборону с помощью дронов-камикадзе и бронетранспортеров Bradley. Серьезных изменений на этом участке не наблюдается уже несколько месяцев – россияне не могут оцепить Авдеевку.

Также оккупанты "застряли" возле Синьковки севернее Купянска. Там танковые роты оккупантов постоянно натыкаются на минные поля, теряя технику. Кроме того, оккупантов активно минусуют украинские дроны, с которых бойцы активно сбрасывают гранаты и кассетные боеприпасы.

В то же время Репке отметил, что вопрос, как долго Украина сможет сдерживать наступление и хватит ли ВСУ боеприпасов, остается открытым. И все же, прежде чем начать новое наступление, России, вероятно, придется снова собирать резервы.

Напомним, руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты возобновили наступление на Купянском направлении. За сутки украинские защитники отбили несколько атак в направлении Синьковки. В то же время, все вражеские штурмы прогнозируемые и Силы обороны Украины держат позиции, ни одной потеряно не было.

Упорные бои сейчас идут в Купянском лесу и близ Синьковки, россияне пытаются прорвать украинскую оборону.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВСУ заявили, что в течение последнего месяца около сотни солдат преступной армии страны-агрессора сдались в плен украинским бойцам на Авдеевском направлении. В Силах обороны ожидают, что в ближайшее время количество пленных будет увеличиваться из-за сильных морозов.

– ISW сообщили, что пропагандисты РФ потребовали от оккупантов улучшения тактической и оперативной координации, чтобы их наступательные операции могли "вырваться из нынешней позиционной войны" в Украине. Однако пример дорогого и беспорядочного наступления оккупантов под Авдеевкой говорит о том, что они на это не способны.

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