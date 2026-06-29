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"Заманили в ловушку": в ГУР показали уничтожение "элитных" войск Путина в Запорожье. Видео

Катя Поплюйко
War
3 минуты
1,6 т.
К уничтожению оккупантов в Запорожье причастны штурмовики спецподразделения ГУР
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Украинские защитники ликвидировали бойцов "элитных" разведывательных войск "ВДВ" России, которые отказались сдаться в плен. Успешную операцию наши военнослужащие провели в населённом пункте Степногорск Запорожской области.

Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины. Там также обнародовали кадры слаженной работы.

Детали операции украинских разведчиков

Как отмечается, к уничтожению вражеской "элиты" в Запорожье причастны штурмовики спецподразделения ГУР МО Украины "Артан".

Операция состоялась в конце мая 2026 года, когда российские оккупационные войска задействовали подразделения воздушно-десантной разведки, которые считаются одними из самых подготовленных в составе армии РФ, для штурма Степногорска в Запорожской области.

Атака оккупантов должна была создать пропагандистскую картинку «захвата» населённого пункта.

По замыслу врага, атака должна была создать пропагандистскую картинку "захвата" населенного пункта для последующих докладов руководству государства-агрессора.

Ночью, в сложных погодных условиях и с использованием средств маскировки от тепловизоров, вражеской группе удалось приблизиться к поселку. В то же время подразделение ГУР МО Украины "Артан" было готово к такому сценарию и позволило противнику проникнуть глубже, фактически заманив его в заготовленную засаду.

Российские силы пытались действовать по стандартной тактике спецопераций.

Перед началом боя украинские спецназовцы предложили противнику сдаться, однако вместо этого российская группа открыла огонь.

"Результат – на эксклюзивных кадрах с эпицентра боя: определенный район Степногорска зачищен от "элитных" диверсантов, а флаги, с которыми они планировали фотографироваться, стали трофеями военной разведки Украины. Миссию по ликвидации врага бойцы "Артана" выполнили без потерь", – говорится в сообщении.

По словам командира "Артана" Виктора Торкотюка, российские силы пытались действовать по стандартной тактике спецопераций, используя сложные погодные условия и средства радиоэлектронного маскирования для скрытого проникновения в городскую застройку. Однако заранее спланированные действия украинских разведчиков и упреждающая работа позволили сорвать эффект неожиданности.

Атака оккупантов должна была создать пропагандистскую картинку «захвата» н.п.
Атака оккупантов должна была создать пропагандистскую картинку «захвата» населённого пункта.

По его словам, вражеская группа была фактически заведена в заранее подготовленную огневую засаду, где она оказалась под полным контролем украинских сил.

"Предлагали сдаться, но враг выбрал иной путь. Так называемая "элита" армии РФ оказалась не готова к столкновению с системной обороной ГУР. Благодаря преданности и профессионализму бойцов, слаженному взаимодействию со смежными подразделениями Департамента активных действий ГУР МОУ и Сил обороны Украины наши рубежи в секторе ответственности остаются нерушимыми", – добавил он.

Российские силы пытались действовать по стандартной тактике спецопераций.
Карта.

Как писал OBOZ.UA, ранее в районе Степногорска в Запорожской области спецназовцам удалось вернуть под контроль ключевые позиции и улучшить свое тактическое положение. В ходе операции были уничтожены передовые штурмовые группы российских войск, нанесены удары по объектам сосредоточения живой силы и техники противника, а также ликвидированы десятки оккупантов.

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