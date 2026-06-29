"Заманили в ловушку": в ГУР показали уничтожение "элитных" войск Путина в Запорожье. Видео

Украинские защитники ликвидировали бойцов "элитных" разведывательных войск "ВДВ" России, которые отказались сдаться в плен. Успешную операцию наши военнослужащие провели в населённом пункте Степногорск Запорожской области.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины. Там также обнародовали кадры слаженной работы.

Детали операции украинских разведчиков

Как отмечается, к уничтожению вражеской "элиты" в Запорожье причастны штурмовики спецподразделения ГУР МО Украины "Артан".

Операция состоялась в конце мая 2026 года, когда российские оккупационные войска задействовали подразделения воздушно-десантной разведки, которые считаются одними из самых подготовленных в составе армии РФ, для штурма Степногорска в Запорожской области.

По замыслу врага, атака должна была создать пропагандистскую картинку "захвата" населенного пункта для последующих докладов руководству государства-агрессора.

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Ночью, в сложных погодных условиях и с использованием средств маскировки от тепловизоров, вражеской группе удалось приблизиться к поселку. В то же время подразделение ГУР МО Украины "Артан" было готово к такому сценарию и позволило противнику проникнуть глубже, фактически заманив его в заготовленную засаду.

Перед началом боя украинские спецназовцы предложили противнику сдаться, однако вместо этого российская группа открыла огонь.

"Результат – на эксклюзивных кадрах с эпицентра боя: определенный район Степногорска зачищен от "элитных" диверсантов, а флаги, с которыми они планировали фотографироваться, стали трофеями военной разведки Украины. Миссию по ликвидации врага бойцы "Артана" выполнили без потерь", – говорится в сообщении.

По словам командира "Артана" Виктора Торкотюка, российские силы пытались действовать по стандартной тактике спецопераций, используя сложные погодные условия и средства радиоэлектронного маскирования для скрытого проникновения в городскую застройку. Однако заранее спланированные действия украинских разведчиков и упреждающая работа позволили сорвать эффект неожиданности.

По его словам, вражеская группа была фактически заведена в заранее подготовленную огневую засаду, где она оказалась под полным контролем украинских сил.

"Предлагали сдаться, но враг выбрал иной путь. Так называемая "элита" армии РФ оказалась не готова к столкновению с системной обороной ГУР. Благодаря преданности и профессионализму бойцов, слаженному взаимодействию со смежными подразделениями Департамента активных действий ГУР МОУ и Сил обороны Украины наши рубежи в секторе ответственности остаются нерушимыми", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, ранее в районе Степногорска в Запорожской области спецназовцам удалось вернуть под контроль ключевые позиции и улучшить свое тактическое положение. В ходе операции были уничтожены передовые штурмовые группы российских войск, нанесены удары по объектам сосредоточения живой силы и техники противника, а также ликвидированы десятки оккупантов.

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