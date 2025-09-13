Заменяет западные микросхемы: Россия локализует производство электроники для ракет – Reuters

Страна-террорист Россия в условиях санкций пытается продолжать производство отечественного вооружения для продолжения войны против Украины. Для этого агрессор использует не только подсанкционные западные микросхемы, но и пытается локализовать производство электроники.

В связи с этим Украина находит все больше российской и белорусской электроники среди обломков ракет. Об этом говорится в материале издания Reuters.

РФ пытается бороться с санкциями

Появление в российском вооружении новых микросхем свидетельствует о том, что у России появляется все больше возможностей заменить контрабандные западные компоненты, на которые она раньше полагалась в своей войне против Украины. Запад стремится перекрыть России доступ к передовым зарубежным компонентам и микросхемам для оружия, используемого Россией на Украине.

Тем не менее украинские эксперты часто находили западную электронику в российских ракетах и ​​оказывали давление на производителей, требуя ужесточить контроль за их экспортом.

Однако теперь Украина все чаще находит российские и белорусские платы и компьютерные чипы в ракетах "Искандер", которые регулярно используются Россией с момента ее полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В частности, в ракете 2025 года по сравнению с ракетой 2022 года меньше европейских и американских компонентов и больше российских и белорусских микросхем.

При этом эксперты отмечают, что российские и белорусские платы более низкого качества, чем западные, но они не влияют на эффективность ракет. Также аналитики считают, что со временем качество российских и белорусских микросхем улучшится.

Что предшествовало

В российских ударных дронах часто находят компоненты из США (сервоприводы, процессоры), Ирана (контактные наконечники), Китая (свечи зажигания, индикаторы), Германии и Великобритании (электрические насосы), а также Тайваня и Южной Кореи.

В ракетах, таких как "Искандер" и Х-101, также обнаруживаются многочисленные иностранные детали. Например, в "Искандере" были найдены компоненты из США, Японии, Великобритании и Швейцарии. В ракетах Х-101 нашли компоненты таких компаний, как STMicroelectronics (Швейцария), Vicor, XILINX, Intel Corporation, Texas Instruments (США) и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, вопреки многочисленным западным санкциям, страна-агрессор Россия продолжает массово использовать в своем оружии иностранные компоненты. Более того, РФ продолжает модернизировать свои основные средства поражения, в частности БПЛА "Герань-2" (Shahed-136).

