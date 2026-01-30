УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Замерзший, обессиленный, голодный": операторы ССО спасли украинского пехотинца в "серой зоне", который отбился от своего подразделения. Видео

Мария Дрофич
War
2 минуты
17,2 т.
'Замерзший, обессиленный, голодный': операторы ССО спасли украинского пехотинца в 'серой зоне', который отбился от своего подразделения. Видео

Операторы 73 центра Сил специальных операций, выполняя боевую задачу в Запорожской области спасли пехотинца, который отбился от своего подразделения и находился в "серой зоне". Военный был обессилен, замерзший и не мог самостоятельно передвигаться.

Подробности спасения рассказали в Telegram-канале ССО. Также обнародовали видео спасательной операции.

Боевая группа 73 центра ССО проводила специальные действия в одном из населенных пунктов Запорожской области. Среди застройки бойцы обнаружили замерзшего военного. Сначала его приняли за оккупанта, который выжил после очередного штурма украинских позиций.

"Замерзший, обессиленный, голодный": операторы ССО спасли украинского пехотинца в "серой зоне", который отбился от своего подразделения. Видео

Когда спецназовцы провели проверку, выяснили, что мужчина служит в одном из подразделений Сил безопасности и обороны Украины. Он рассказал, что отбился от своего подразделения и несколько недель пытался самостоятельно добраться до украинских позиций.

"Замерзший, обессиленный, голодный": операторы ССО спасли украинского пехотинца в "серой зоне", который отбился от своего подразделения. Видео

Все это время пехотинец находился на морозе, искал еду и воду в заброшенных домах и пытался не наткнуться на российские позиции. В результате он смог обойти противника и выйти в "серую зону", где скрывался от вражеских групп и БПЛА.

"Замерзший, обессиленный, голодный": операторы ССО спасли украинского пехотинца в "серой зоне", который отбился от своего подразделения. Видео

Военный был обессилен, голоден, замерзший и не в состоянии двигаться. Операторы ССО оказали ему первую помощь и эвакуировали в безопасное место.

"Замерзший, обессиленный, голодный и неспособный передвигаться - таким его нашли наши воины. Ему сразу оказали первую помощь и эвакуировали в безопасное место, чем спасли жизнь пехотинца", – сообщили в ССО.

"Замерзший, обессиленный, голодный": операторы ССО спасли украинского пехотинца в "серой зоне", который отбился от своего подразделения. Видео
"Замерзший, обессиленный, голодный": операторы ССО спасли украинского пехотинца в "серой зоне", который отбился от своего подразделения. Видео

Ранее OBOZ.UA сообщал, интенсивность боевых действий на Славянском направлении остается высокой. Враг на этом отрезке фронта прибегает к использованию тактики малых пехотных групп, которые просачиваются в боевые порядки Сил обороны.

Также напомним, Силы обороны Украины наносят потери противнику в Мирнограде Донецкой области. В самом центре города дроны ДШВ ВСУ уничтожили машину российских оккупантов и уменьшили количество российских военнослужащих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!