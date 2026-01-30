'Замерзший, обессиленный, голодный': операторы ССО спасли украинского пехотинца в 'серой зоне', который отбился от своего подразделения. Видео

Операторы 73 центра Сил специальных операций, выполняя боевую задачу в Запорожской области спасли пехотинца, который отбился от своего подразделения и находился в "серой зоне". Военный был обессилен, замерзший и не мог самостоятельно передвигаться.

Подробности спасения рассказали в Telegram-канале ССО. Также обнародовали видео спасательной операции.

Боевая группа 73 центра ССО проводила специальные действия в одном из населенных пунктов Запорожской области. Среди застройки бойцы обнаружили замерзшего военного. Сначала его приняли за оккупанта, который выжил после очередного штурма украинских позиций.

Когда спецназовцы провели проверку, выяснили, что мужчина служит в одном из подразделений Сил безопасности и обороны Украины. Он рассказал, что отбился от своего подразделения и несколько недель пытался самостоятельно добраться до украинских позиций.

Все это время пехотинец находился на морозе, искал еду и воду в заброшенных домах и пытался не наткнуться на российские позиции. В результате он смог обойти противника и выйти в "серую зону", где скрывался от вражеских групп и БПЛА.

Военный был обессилен, голоден, замерзший и не в состоянии двигаться. Операторы ССО оказали ему первую помощь и эвакуировали в безопасное место.

"Замерзший, обессиленный, голодный и неспособный передвигаться - таким его нашли наши воины. Ему сразу оказали первую помощь и эвакуировали в безопасное место, чем спасли жизнь пехотинца", – сообщили в ССО.

