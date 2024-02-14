Заместитель генсека НАТО: это будет долгая и сложная война, лучшая стратегия – помогать Украине

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоан заявил, что война может затянуться надолго. Он также призвал партнеров помочь Украине победить в этой войне, отметив, что российский лидер считает своим врагом именно Запад.

Об этом шла речь во время выступления Джоане в Европарламенте. Он добавил, что российский диктатор, когда начал полномасштабную войну с Украиной, допустил стратегическое поражение. Поскольку именно благодаря новой полноценной угрозе своей безопасности две страны, а именно Финляндия и Швеция, решили стать новыми членами Альянса.

"Совершенно неудивительно, что две нейтральные страны настолько сблизились с НАТО. И это, безусловно, стало стратегическим поражением для интересов страны-агрессора. И именно это разрушило имперские амбиции Путина", – отметил Мирча Джоане.

По его мнению, для членов Альянса недостаточная помощь Украине стала бы серьезной стратегической и политической ошибкой. Также чиновник считает, что это было бы своеобразным "приглашением к действию" для агрессивных сил в Европе и по всему миру.

"Лучшая стратегия – это помочь Украине победить. Это если говорить о долгосрочной стратегии. И я считаю, что это будет долгая и сложная война", – сказал заместитель генсека НАТО.

Отвечая на вопрос, каким будет завершение войны, Мирча Джоане заявил, что Россия будет оставаться агрессивной еще долгие годы. Он также считает, что "комедия" с "президентскими выборами в России и новым царствованием Путина" бесспорно подтверждает это.

"Инстинкты РФ очень агрессивны. Они выходят за пределы Украины. Потому что диктатор называет своим врагом Запад, а не Украину. поэтому мы не должны оставлять этот факт без внимания", – заметил чиновник.

Джоан сообщил, что почти двадцать членов НАТО увеличили свои военные расходы до 2% от внутреннего валового продукта. Хотя, по его словам, в 2023 году аналогичные результаты достигли только девяти стран.

"В Европу вернулась война. Нам (членам Альянса. – Ред.) нужно приложить еще большие усилия. Нам нужно быть готовыми к любым вариантам развития событий", – подчеркнул Джоане.

Заместитель генерального секретаря НАТО также резко отреагировал на обращение Владимира Путина к Западу, где российский диктатор призвал прекратить помощь Украине ради окончания боевых действий.

"Войну, это полномасштабное вторжение, должно завершить именно начавшая Россия. Для этого хватит вывести свои войска со всей украинской территории и вернуться к границам 1991 года", – резюмировал Мирча Джоане.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп никогда не верил в основную концепцию НАТО "Один за всех и все за одного". Он неоднократно говорил, что США уже не нуждаются в каких-либо блоках. Но в последнем своем заявлении Трамп вышел на новый уровень, заявив, что не только не будет защищать европейские страны от нападения России, которые, по его мнению, имеют задолженность перед США в рамках НАТО, но и "поощрит" РФ делать против них все, что они (русские) хотят".

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