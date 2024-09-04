Заместитель Салливана встретился с Зеленским в Киеве, чтобы скоординировать стратегическое планирование – Reuters

В Киеве состоялась неанонсированная встреча заместителя советника президента США по национальной безопасности Джона Файнера с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными и военными чиновниками. Стороны обсудили ситуацию на фронте и стратегию на будущее.

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По информации Reuters, общение длилось полтора часа. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Шон Сэветт сказал Reuters, что переговоры касались "координации стратегического планирования на оставшийся срок полномочий" американского главы Джо Байдена.

По данным журналистов, Файнера ознакомили с оперативной обстановкой, в том числе с подробностями операции Сил обороны Украины в Курской области России.

Эту поездку Файнер совершил по просьбе Байдена и его советника по нацбезопасности Джейка Салливана.

"Мы использовали эти встречи для обсуждения помощи США Украине в военной, экономической и энергетической сфере... Мы будем использовать результаты этих встреч для продвижения политики президента по поддержке Украины, пока она не одержит победу в этой войне", – сказал Сэветт.

В Офисе президента подтвердили, что Файнер был в столице. Пресс-служба не упоминает, что с американской делегацией встречался глава нашего государства. Однако ведомство раскрыло информацию о встрече представителей Вашингтона с руководителем ОП Андреем Ермаком.

Для американской делегации провели брифинги "по ситуации с безопасностью в контексте полномасштабной агрессии России и развития способностей Сил обороны Украины и санкционной политики".

Ермак рассказал партнерам о последних массированных обстрелах, из-за которых погибли десятки украинцев и еще сотни были ранены.

"Мы хотим предоставить вам исчерпывающую информацию. Потому что вы знаете: позиция президента Зеленского, что США – наши друзья, мы стратегические партнеры и мы хотим быть максимально открыты, поскольку без доверия невозможно двигаться вместе к победе Украины. И, конечно, мы благодарны народу и правительству США, президенту Байдену за оказанную помощь", – процитировала пресс-служба Ермака.

Командующий Объединенными силами ВСУ и ОСГВ "Хортица" Андрей Гнатов проинформировал о ситуации на фронте, в частности на Покровском и Курском направлениях.

Временный исполняющий обязанности командующего Воздушными силами ВС Украины Анатолий Кривоножко сообщил о применении F-16, тактике российских обстрелов и наших потребностях в ПВО, ЗРК, ракетах, средствах радиоэлектронной разведки и т.д.

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр рассказала о возможностях украинского оборонного сектора, текущем и потенциальном сотрудничестве с американскими компаниями, о потребностях в запчастях и деталях.

Во время обсуждения санкций первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула необходимость усиления экспортного контроля, чтобы критические технологии западного производства не попадали в РФ (в том числе через третьи страны). Она также отметила важность санкций, направленых против металлургической отрасли государства-агрессора.

Советник – уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк обратил внимание на корреляцию введенных санкций и макроэкономических показателей врага. Он отметил целесообразность ужесточения финансовых санкций для предотвращения проведения Россией трансграничных транзакций. Также заявил, что необходимо еще больше ограничить распространение российской нефти и работу "Росатома".

Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат укреплять противовоздушную оборону Украины. В ближайшие недели США направят больше военной помощи.

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