Заминировано было все: в ВСУ рассказали об уникальности операции по освобождению Старомайорского

Чтобы освободить село Старомайорское, воинам Сил обороны пришлось проходить минные поля и установленные россиянами множество ловушек. Оккупанты минировали все, до чего могли дотянуться, разминирование потребовало от украинских саперов много усилий и изобретательности.

Видео дня

Из-за тотального минирования территорий возле Старомайорского украинские воины не смогли вывезти трофейную российскую технику. Подробности операции рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Виктор Шершень в эфире телемарафона.

Он назвал операцию по освобождению Старомайорского уникальной. Ведь продвигаться вперед и вытеснять врага украинским воинам пришлось в условиях тотального минирования.

"Когда наши штурмовики перешли за середину села Старомайорское, на южную окраину, то столкнулись с тотальным минированием. Россияне заминировали все что только возможно, даже наши специалисты из ССО были озадачены, у наших инженеров было много работы, а саперы прибегали к разным ухищрениям при разминировании", – рассказал Шершень.

Он упомянул о том, что российские оккупанты расставили в районе Старомайорского множество ловушек. Защитники использовали специальные орудия для снятия растяжек, а после совершали подрыв.

"Если "лепесток" (противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток". – Ред.) находили, то длинной палкой надо было по нему бить, чтобы "лепесток" взорвался. Как правило, противопехотные мины не трогают, их только отмечают, потому что под ними могут быть дополнительные гранаты", – добавил Шершень.

Он также рассказал, что украинские защитники не смогли эвакуировать трофейную технику из Старомайорского из-за минных полей.

"Есть такие так называемые минные шлагбаумы – перекрытие пути в виде минирования, объехать их невозможно, потому что глубокие, широкие воронки от авиабомб. К тому же грунтовые дороги размякли после дождей... В общем ситуация контролируемая, село несколько обстреливается с артиллерии и минометов", – заявил он.

Напомним, 26 июля в Генштабе заявили, что ВСУ добились успехов в районе Старомайорского на южном фронте и закрепляются на достигнутых рубежах.

А уже на следующий день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны освободили Старомайорское и показал видео.

Позже в Генштабе раскрыли подробности операции по освобождению этого населенного пункта и рассказали, что 60 россиян дезертировали.

А в России взялись усиленно оправдываться за потерю Старомайорского и заявили, что это село якобы не имело никакого значения.