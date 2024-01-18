'Запад должен взять на себя обязательства': в МИД Литвы рассказали, что нужно Украине для победы

Для достижения победы над российскими оккупантами Украине необходимо получить 400 систем HIMARS, а не 40. Запад должен взять на себя обязательство и предоставить нашему государству все необходимое для этого.

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Такое мнение высказал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис во время "Украинского завтрака" в Давосе. Кроме того, по его словам, Украине необходимо иметь тысячу танков, а не 80, если партнеры действительно хотят, чтобы наша страна победила в противостоянии с Россией.

Страны Запада должны не только демонстрировать поддержку, но и предоставить все возможное, чтобы Украина одержала победу над государством-террористом.

"Было бы очень хорошо взять на себя обязательство не только поддерживать Украину столько, сколько понадобится, но и сказать: сколько понадобится для победы, а также добавить: что бы ни понадобилось для победы. Это будет сдерживающим месседжем для Путина", – подчеркнул Ландсбергис.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал ускорить оказание военной помощи Украине, поскольку без этого невозможно сдерживать военное давление РФ. Также критически важным для Украины политик назвал экономическую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от саммита Североатлантического альянса принятие оборонных и политических решений. Эта встреча представителей стран-членов НАТО состоится в столице США в Вашингтоне в июле этого года.

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