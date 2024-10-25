По поводу отправки северокорейских военных в Россию.

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Наше информпространство колеблется от удивления к возмущению, хотя было наивно думать, что Россия не попытается искать партнёрства и развивать их в противовес США и НАТО.

Всю войну у нас активно спекулировали на теме существования некой "глобальной оси зла" в составе РФ, Ирана, КНР и КНДР, которые формируют чуть ли не антизападный военный блок. Тем не менее, мы удивлены тем, что одна из этих стран решила приблизиться к статусу союзника РФ, и реализовать положения договора, который они подписали с Москвой ранее.

Для Северной Кореи обучение в РФ и даже участие в боевых действиях в любой роли - это опыт, а также инструмент давления на Запад с целью склонить его к переговорам, которые буксуют уже 4 года, тем более в условиях обострения конфликта с Южной Кореей.

В каком-то смысле, они действуют точно также, как страны НАТО, которые имеют подобные договора о взаимной обороне и безопасности. Наивно полагать, что только на Западе будут подписывать соглашения о совместных учениях, обмене боевым опытом и даже взаимной обороне. Незападные страны, бросающие вызов "западному мировому порядку", могут не иметь того уровня интеграции и союзничества, как на Западе, но это не исключает их попыток усилить координацию между собой.

Часто задают вопрос: а что нам или Западу стоит делать в таком случае?

Мы вряд ли что-то можем сделать, кроме как углубить сотрудничество с нынешней администрацией Южной Кореи, используя этот повод. Это не дает нам никаких гарантий или супер-крутого преимущества, не надо себя обманывать. Если в Сеуле поменяется власть, то оппозиция будет снова пытаться перезапустить переговоры с Пхеньяном.

Глобально, проблема КНДР решается одним из трёх способов:

1. Коллективное применение силы для силовой смены режима. Но на это сейчас никто не готов идти, особенно учитывая "ядерный фактор" и нежелание региональных государств, включая КНР.

2. Договорняк. Предложить сделку, в которой ослабить или снять санкции в обмен на обязательство не сотрудничать с РФ и держать дистанцию от войны в Украине. Я не вижу сейчас желания и воли у Запада идти на такой непопулярный шаг.

3. Ждать и надеяться на внутреннюю революцию. Никто не знает, когда это произойдет, к чему приведёт, и как отреагируют другие игроки. Вариант непредсказуемый, долгий и сложно просчитываемый, учитывая, что у Запада нет никакой внутренней альтернативы правящим силам в Пхеньяне.