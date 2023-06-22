Западные компании заинтересованы в производстве оружия в Украине, но после войны – Reuters

Западные оборонные компании заинтересованы в производстве оружия в Украине, но только после войны. Существует слишком большой риск.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова руководителей оборонных предприятий, с которыми пообщалось издание.

Сейчас Украина отчаянно пытается увеличить свой арсенал от беспилотников и боеприпасов до танков, поскольку страна отражает вторжение России. Киев также стремится увеличить возможности трудоустройства граждан и стабилизировать экономику, разрушенную войной.

Поэтому Украина ведет переговоры с оборонными компаниями Германии, Франции, Италии и Восточной Европы о потенциальном производстве оружия в Украине. Но руководители таких предприятий отмечают, что это слишком рискованно.

"Вы просто должны думать о состоянии ситуации шире... и о риске, связанном с этим совместным производством", - сказал Грег Улмер, возглавляющий авиационный бизнес американского оборонного гиганта Lockheed Martin (LMT.N).

Представители еще двух крупных оборонных компаний подтвердили, что их компании готовы подписать соглашение о намерениях обсудить промышленное партнерство в Украине после окончания военных действий.

Но ни один из опрошенных не проявил интереса к прямым инвестициям, пока бурлит война, поскольку безопасность является главной проблемой.

Немецкая компания Rheinmetall (RHMG.DE) в прошлом месяце заявила, что создала совместное предприятие с украинским государственным конгломератом "Укроборонпром" по строительству и ремонту танков в Украине.

В ответ бывший президент России Дмитрий Медведев, близкий соратник российского диктатора Владимира Путина, заявил, что Россия отплатит ударом по любому объекту Rheinmetall в Украине.

"Нужно время, как и в любой стране, чтобы попытаться оценить, кто являются правильными партнерами, кто что может сделать. И делать это в то время, когда они ведут войну - это непростая задача", - сказал Микаэль. Йохансон, генеральный директор шведской компании Saab.

Украинские официальные лица отказались комментировать беспокойство оборонных компаний или сказать, предлагают ли они страхование или другие стимулы для инвестиций.

Основные страховые компании, как правило, исключают Украину из полисов, говоря, что риски слишком велики, хотя Британия и Франция в отдельности заявили в среду, 21 июня, что планируют механизмы страхования от военных рисков, чтобы помочь Украине восстановиться.

"Мы стремимся поддерживать Украину... включая ее усилия по восстановлению ее значительной промышленной базы. На данный момент у нас нет конкретной или дополнительной информации относительно совместного производства в оборонной сфере", - сказал Reuters высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

Однако многие руководители видят потенциальную большую возможность в Украине по окончании конфликта.

"Мы знаем, что существует высококвалифицированная рабочая сила, состоящая из стремящихся учиться людей, чрезвычайно изобретательных и имеющих культуру выполнения задач", - сказал Рикардо Мендес, генеральный директор британско-португальской компании по производству дронов Tekever.

Tekever не имеет конкретных планов по своей послевоенной деятельности, но заявила, что намерена "инвестировать и внести значительный вклад в развитие украинской промышленной базы беспилотников".

Некоторые руководители отметили, что существующие правила могут ограничить возможность компаний работать с украинской промышленностью даже после войны.

"Когда речь идет о совместном производстве, правительство США смотрит на эти вещи очень внимательно... и всегда учитывая, что мы убедимся, что мы не полностью передаем все технические ноу-хау иностранному партнеру", – сказала Никола Джонсон, старший директор по связям американского производителя беспилотников General Atomics.

Сейчас же большинство производителей хотят и дальше поддерживать Украину оружием на расстоянии.

"Никогда не говори никогда, не правда ли? Но сейчас основное внимание сосредоточено на том, чтобы они имели то, что им нужно", – сказал Крис Калио, главный операционный директор оборонной компании США RTX.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина ведет переговоры с западными оружейными производителями по увеличению производства вооружений на своей территории, в том числе и беспилотников. Обсуждения идут с производителями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы.

И уже сейчас продавцы оружия становятся в очередь, чтобы открыть производство в Украине. Британцы даже посетили Украину с целью создания совместных предприятий, производящих вооружение и военную технику по лицензии. Другие европейские оборонные компании, в том числе немецкие и французские, также ведут переговоры с Украиной, однако британские компании стремятся опередить конкурентов и занять первое место в очереди.

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