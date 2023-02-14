Легендарные Bayraktar, уникальные танки Panther и ракеты Brimstone: продавцы оружия становятся в очередь, чтобы открыть производство в Украине

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон и встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком изрядно активизировались британские производители оружия. Издание The Telegraph пишет, что британцы даже посетили Украину с целью создания совместных предприятий, производящих вооружение и военную технику по лицензии.

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Британское издание утверждает, что другие европейские оборонные компании, в том числе немецкие и французские, также ведут переговоры с Украиной, однако британские компании стремятся опередить конкурентов и занять первое место в очереди. Стоит отметить, что шансы у них есть, ведь подобные международные предприятия невозможны без одобрения властей обеих стран, а официальный Лондон в этом плане с начала войны демонстрирует лучшие скорости, чем Париж и Берлин.

Кстати, для Украины такие совместные предприятия не являются чем-то новым. На Кременчугском автомобильном заводе уже много лет по лицензии канадско-эмиратской компании Streit Group для нужд ВСУ и Нацгвардии выпускаются военные бронированные автомобили KrAZ Cougar, KrAZ Cobra и KrAZ Spartan, а также специальные бронемашины совместной разработки KrAZ-MPV Shrek One, KrAZ Feona и KrAZ Hurricane.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться – что могут предложить Украине западные партнеры и в чем заинтересована собственно Украина.

Великобритания

Несмотря на то, что именно сотрудничество с Великобританией сейчас на слуху, никакой конкретики по ассортименту возможного вооружения, которое будет производиться в Украине по лицензии, не называется. Однако можно предположить, что это будет что-то из того, на что есть спрос в первую очередь в Украине. В первую очередь это системы ПВО и ракетное вооружение. Британия может предложить и первое, и второе, а также кое-что в придачу.

В первую очередь нас интересуют ракеты. Британия является разработчиком целого ряда ракетных вооружений, как уже действующих, так и перспективных. Это противотанковые ракеты Brimstone 1 (дальность поражения до 20 км) и Brimstone 2 (до 60 км), а также авиационные ракеты SPEAR 3 (до 140 км) и Storm Shadow (до 560 км), которые при желании можно адаптировать для стрельбы с наземных пусковых установок. Хотя, последние являются совместной разработкой Британии и Франции, поэтому здесь могут возникнуть определенные организационные моменты.

Не последним приоритетом для Украины являются установки противовоздушной обороны, которые будут актуальны даже после завершения войны, ведь имея под боком такого соседа, как Россию, ракетного обстрела или обстрела дронами-камикадзе можно ожидать всегда. Здесь Британия может предложить переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak и Martlet, которые предназначены для сбивания как низколетящих самолетов и вертолетов, так и дронов-камикадзе и крылатых ракет, также имеющих относительно низкую траекторию полета.

Также можно вспомнить, как еще в 2020 году отечественные СМИ писали, что Великобритания хочет вместе с Украиной строить на территории нашего государства ракетные катера по британскому проекту под украинское ракетное вооружение "Нептун". Это должны были быть 50-метровые ракетные катера водоизмещением около 400 тонн, которые могут иметь на вооружении до восьми украинских противокорабельных ракет типа "Нептун" или их аналогов. Писали, что Великобритания настолько заинтересована в проекте, что готова предоставить нашему государству кредит на строительство.

Конечно, не следует отмахиваться и от совместного производства бронетехники. При этом это могут быть как бронетранспортеры Stormer, вооруженные уже упомянутыми ракетами Starstreak, так и главные боевые танки Challenger 2, если Великобритания выиграет конкурентную борьбу у Германии.

Германия

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов на ежегодной конференции Национальной оборонной промышленной ассоциации по потенциалу вооруженных сил в сентябре 2022 года призвал западных партнеров (в первую очередь США) использовать войну в Украине для испытания своих пилотных проектов в сфере оружия и военной техники.

Об интересе США пока ничего неизвестно, зато на это предложение откликнулась Германия, а именно – вооруженный концерн Rheinmetall, не исключающий поставки в Украину своих новейших моделей вооружения, прежде всего перспективных танков KF51 Panther и тяжелых БМП KF41 Lynx.

"Украину интересуют Lynx и Panther – самые современные боевые машины пехоты и боевые танки. Переговоры с Киевом по этой теме уже идут", – сказал в комментарии немецкому изданию Handelsblatt Business Daily исполнительный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Танк KF51 Panther в Германии называют преемником основного боевого танка Leopard 2, хотя он сильно отличается от классических моделей танков стран НАТО и рассчитан на внедрение новых технологий и решений. Сейчас он числится в списке перспективных и существует только в виде нескольких прототипов.

Не исключено, что предметом переговоров с Украиной является либо обкатка этих прототипов в боевых условиях уже в ближайшее время, либо изготовление малой опытной партии для дальнейшего испытания в Украине, либо даже будущее серийное производство этих танков для нужд ВСУ (все ведь прекрасно понимают, что рано ли поздно эти танки будут доведены до нужной кондиции и запущены в серийное производство), возможно даже на территории Украины.

Основное вооружение KF51 Panther – новая 130-мм гладкоствольная пушка Rh120 длиной в 52 калибра, которая должна заменить нынешние 120-мм пушки стандарта НАТО. Пушка должна работать вместе с новым автоматом заряжания, который рассчитан на 20 боеприпасов. Он расположен в кормовой нише башни танка. Также реализована интеграция в башню пусковой установки баражирующего боеприпаса HERO 120.

Танк рассчитан на экипаж из трех человек: командира, наводчика в башне и механика-водителя. Также имеется дополнительное рабочее место для командира подразделения или оператора БПЛА (в танке размещен комплекс управления беспилотниками воздушной разведки, которые должны повысить ситуационную информированность экипажа).

Что касается KF41 Lynx, то это тяжелая боевая машина пехоты массой 44 тонны, предназначенная для доставки в зону боевых действий и последующей поддержки в бою десанта численностью до 9 человек. При этом экипаж машины составляет три человека.

БМП защищена броней от 30-мм снарядов в лобной проекции и от 14,5-мм – в боковых. Днище гарантирует защиту от взрыва эквивалентом 10 кг тротила. Силовая установка БМП – двигатель Liebherr D9612 мощностью 1470 лошадиных сил, позволяющий развивать скорость 70 км/ч. Запас хода по трассе составляет 500 км.

Ее основное вооружение – башня LANCE с 30-мм или 35-мм пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет, которая может быть оснащена в соответствии с требованиями заказчика.

Но здесь нужно помнить, что в случае достижения договоренностей между официальным Киевом и концерном Rheinmetall, еще потребуется согласие правительства Германии. А это, учитывая нерешительность нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца, может затянуться по времени.

Чехия

На фоне британского и немецкого интереса почти незамеченной прошла новость, что 6 февраля Государственный концерн "Укроборонпром" и чешский производитель военной техники VOP CZ достигли договоренностей в сфере бронетехники и подписали соответствующие двусторонние документы с конкретным планом-графиком их реализации.

Данное сотрудничество предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание общих научно-исследовательских центров.

В "Укроборонпроме" утверждают, что достигнутые договоренности с VOP CZ являются наполнением соглашения о создании совместного оборонного кластера с Чешской Республикой, которое украинский госконцерн в конце прошлого года заключил с Межправительственным агентством оборонного сотрудничества (AMOS) при чешском Министерстве обороны.

Турция

Чуть больше года назад, 3 февраля 2022-го, министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и Турция заключили рамочное соглашение о строительстве завода по производству турецких беспилотников Bayraktar на территории нашего государства. Еще ранее, 22 сентября 2021 года, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что этот вопрос уже решен на уровне президентов стран – Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана.

Из деталей этого соглашения Резников сообщил лишь, что турецкие дроны будут использовать украинские двигатели "Мотор Сич". А тогдашний советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (еще до первого увольнения) даже заявил в одном из интервью, что завод уже строится в Василькове Киевской области и будет производить как украинские, так и турецкие беспилотники, причем не только Bayraktar TB2, но и тяжелые беспилотники Anka, стоящие на вооружении армии Турции. По словам Арестовича, первые боевые беспилотники должны были сойти с конвейера украинско-турецкого завода до конца 2022 года.

Снова этот вопрос подняли в СМИ в феврале уже в 2023 году. Представитель Минобороны Украины по земельным вопросам и финансированию Борис Закутный сообщил информационному агентству МО АрмияInform, что, несмотря на продолжающуюся войну, этот вопрос был заново урегулирован по итогам встреч с инвесторами и другими заинтересованными сторонами.

В частности было согласовано, где именно в Украине будет построен будущий завод турецкой компании Baykar Makina. Также был создан проект "Дорожной карты" по вопросу передачи земельного участка и урегулирования совместного использования аэродрома. Подчеркивается, что строительство такого завода будет предусматривать "передачу высоких технологий и локализацию производства" современных беспилотников на территории Украины.

Кроме этого, стороны определили, где именно разместят Центр технического обслуживания, ремонта, модернизации и обучения персонала беспилотников линейки Bayraktar – речь идет о таких моделях, как Bayraktar TB2, Akinci, Kizilelma, а также ряд небольших разведывательных БПЛА.

Ожидается, что объем инвестиций в этот проект оценивается в 95,5 млн долларов в течение следующих 10 лет, а первая продукция сойдет с конвейера в 2025 году.

Франция

Францию также называют в СМИ как страну, проявляющую заинтересованность в совместном производстве оружия и военной техники в Украине. Пока никакой конкретики не называется, но учитывая то, что Франция является страной, которая полностью обеспечивает себя вооружением собственного производства – от патронов до авианосцев, пространство для сотрудничества здесь более чем обширное.

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