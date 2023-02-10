Дальность поражения до 560 км: какие дальнобойные ракеты могут появиться у ВСУ от Великобритании

8 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Великобританию и договорился с премьер-министром страны Риши Сунаком о поставках вооружений, которые обеспечат Вооруженным силам Украины "возможности большей дальности". А уже на следующий день, 9 февраля, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины скоро может быть решен.

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OBOZREVATEL разбирался – что это может быть за оружие и как оно может повлиять на ход войны в Украине.

Предпосылки

Несмотря на сложную ситуацию на Донбассе и слухи о новом российском вторжении, Украина продолжает полным ходом готовиться к собственному масштабному контрнаступлению и полному освобождению оккупированных Россией территорий. В первую очередь для этого нужно оружие – тяжелое и дальнего радиуса действия. Получить такое сейчас можно только у западных союзников.

Abrams и "крылатые бомбы" до конца 2023 года – это хорошо, но, кроме них, нужно топ-оружие, и уже на сегодняшний день, а в Европе такое оружие собственного производства (чтобы не зависеть от разрешения на реэкспорт) есть у Великобритании. Прежде всего, это ракеты большого (по сравнению с имеющимся у ВСУ) радиуса действия. В этом контексте визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон выглядит вполне закономерным шагом.

О каком оружии идет речь

У Великобритании есть определенный арсенал ракет, способный поражать цели на расстоянии несколько сот километров. Речь идет об авиационных ракетах SPEAR 3 (до 140 км), и Storm Shadow, известной также под названием SCALP (до 560 км).

Также есть противокорабельные ракеты Harpoon с наземными пусковыми установками на колесных шасси (максимальная дальность поражения – до 220 км), которые теоретически можно использовать и для ударов по наземным целям.

Кроме того, у Великобритании на хранении должны быть старые, но эффективные оперативно-тактические комплексы MGM-52 Lance (радиус действия – до 121 км), которые еще в 1993 году были заменены на MGM-140 ATACMS (радиус действия – до 300 км), но до сих пор не утилизированы. Что касается самих ATACMS, то здесь все безнадежно – разрешение на их реэкспорт должны предоставить США, а они пока против.

Крылатая ракета Storm Shadow (SCALP) – дальность поражения до 560 км

Storm Shadow – это франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух – земля", предназначенная для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Она может использоваться в любое время суток, в сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Storm Shadow – это британское название ракеты, тогда как во Франции она взята на вооружение под названием SCALP EG. Поэтому, если говорить о передаче именно британских ракет, то правильнее употреблять британское название.

В целом, французский и британский варианты ракеты идентичны, разница лишь в программном обеспечении и самолетах, выступающих носителями ракет (Typhoon в Британии и Rafale во Франции).

Базовая версия ракеты Storm Shadow при длине 5,1 м, диаметре 0,48 м и размахе крыльев 3 м обладает массой 1300 кг, из которых 450 кг приходится на боеголовку. Она может поражать цели на расстоянии до 560 км.

Ракета оснащена газотурбинным двигателем, позволяющим развивать дозвуковую скорость 1000 км/ч, а выдвижные аэродинамические поверхности (крылья) и ребристая форма корпуса позволяют лететь на малой высоте (30-40 м) и обладать малой радиолокационной заметностью.

Система управления британской ракетой оборудована приемником американской системы спутниковой навигации GPS. Полет ракеты осуществляется в режиме прохождения рельефа местности по заранее выбранному "коридору". На конечном участке полета используется тепловизионная система самонаведения с функцией распознавания цели.

Перед приближением к цели ракета выполняет "горку" с последующим пикированием на объект наведения (угол пикирования может устанавливаться в зависимости от характеристики цели). Далее на подлете к цели сначала "выстреливает" суббоеприпас, пробивающий отверстие в стене сооружения, в которое влетает основной боеприпас и взрывается внутри объекта с некоторым замедлением (степень замедления устанавливается в зависимости от характеристик цели).

Ракета была принята на вооружение британскими Военно-воздушными силами в 2003 году и уже успела проявить себя в боевых действиях: во время иракской войны в 2003 году, в ходе военной кампании в Ливии в 2011 году, а также в операции против террористов Исламского государства на территории Сирии в 2018 году. Плюс в 2015 году ВВС Саудовской Аравии применяли Storm Shadow во время военных действий в Йемене.

Кстати, о возможности передачи ракет Storm Shadow Украине министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил еще 15 декабря 2022 года в интервью радиостанции Times Radio. Он отметил, что эти ракеты нужны Украине не для нападения на Россию, а для того, чтобы защитить себя от российских атак.

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Легкая крылатая ракета SPEAR 3 – дальность поражения до 140 км

SPEAR 3 – это перспективная легкая высокоточная крылатая ракета "воздух – земля" массой 100 кг с максимальной дальностью полета в 140 км. Ее суперсила – уникальная система наведения на цель, которая для поражения целей, кроме традиционной спутниковой и инерционной системы наведения, может использовать радиолокационную, тепловизионную или полуактивную лазерную головку самонаведения.

Но есть несколько нюансов. Во-первых, она разрабатывается только как ракета "воздух – земля", то есть предполагает запуск с самолетов, и то – класса не ниже Eurofighter Typhoon. А во-вторых, несмотря на успешные испытания еще в 2016 году, серийное производство и взятие на вооружение ожидалось сначала в 2025 году, а затем перенеслось на 2028 год.

Конечно, не исключен вариант передачи Украине тестовой партии (президент Зеленский в начале войны призвал западных партнеров тестировать свои новые военные разработки в Украине в условиях реальных боевых действий; к тому же такой опыт у британцев имеется – первое массовое использование ракет Storm Shadow в иракской войне состоялось еще до ее официального взятия на вооружение), но и тогда остается открытым вопрос с самолетом. Разве что Великобритания поставит их вместе с Eurofighter Typhoon.

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Противокорабельная ракета Harpoon – дальность поражения до 220 км

AGM/RGM/UGM-84 Harpoon (в переводе с английского – "Гарпун") – это американская противокорабельная ракета с активной радиолокационной системой самонаведения и сверхнизкой траекторией полета.

В качестве пусковых установок могут использоваться самолеты (в таком случае применяются ракеты модели AGM-84), надводные корабли (RGM-84), подводные лодки (UGM-84) и береговые пусковые установки (RGM-84).

У каждой ракеты – много модификаций, но все они в базовой версии имеют дальность поражения 124 км. Вместе с тем есть модификации с увеличенной дальностью полета:

– AGM/RGM/UGM-84D (или Harpoon Block 1С) – дальность пуска – до 220 км;

– RGM-84/AGM-84F (Harpoon Block 1D) – дальность пуска – до 315 км (информации об их наличии в Великобритании нет).

Длина ракет для наземных пусковых установок – 4,6 м, диаметр – 0,34 м. Размах крыльев при этом – 0,914 м, а масса – 628 кг, из которых 222 кг приходится на боеголовку.

Если Украина получит ракеты "Гарпун" дальностью поражения 220 км с пусковыми установками на колесном шасси, то теоретически сможет использовать их для ударов по наземным целям. Тем более что воины ВСУ уже не раз на этой войне демонстрировали креатив и изобретательность, потопив морской бронекатер из РСЗО "Ураган", сбив вертолет из ПТРК "Стугна-П" и потопив большой десантный корабль из ТРК "Точка-У".

Кстати, в начале июня 2022 года ВСУ получили от Дании береговые ракетные комплексы Harpoon с ракетами, дальность пуска которых – 124 км, а уже 17 июня в акватории Черного моря двумя такими ракетами потопили российское спасательное буксирное судно "Василий Бех", которое перевозило на захваченный тогда остров Змеиный вооружение и боеприпасы. Интересно, что не спас россиян даже зенитный ракетный комплекс "Тор", находившийся на борту в качестве корабельной ПВО.

Оперативно-тактический комплекс MGM-52 Lance – дальность поражения до 121 км

MGM-52 Lance – это американская тактическая баллистическая ракета класса "земля –земля", находившаяся на вооружении с 1971 по 1993 год. Это ракета, которая при длине 6,1 м и диаметре 557 мм имеет массу 1527 кг и способна вызвать взрыв мощностью 100 кт.

На вооружении Великобритании находилось 18 таких ракетных комплексов, которые в 1993 году были заменены на более современные MGM-140 ATACMS, но до сих пор не утилизированы. Однако даже в таком состоянии они ничем не хуже советских ТРК "Точка-У", которые Украина активно использовала в первые месяцы войны.

Следует отметить, что это американские ракеты и нужно будет разрешение на реэкспорт, но почему-то кажется, что США не будут возражать против передачи Украине ракет дальностью поражения до 121 км.

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