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Дальность поражения до 560 км: какие дальнобойные ракеты могут появиться у ВСУ от Великобритании

Руслан Рудомский
War
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15,4 т.
ВСУ получат ракеты большей дальности

8 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Великобританию и договорился с премьер-министром страны Риши Сунаком о поставках вооружений, которые обеспечат Вооруженным силам Украины "возможности большей дальности". А уже на следующий день, 9 февраля, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины скоро может быть решен.

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OBOZREVATEL разбирался – что это может быть за оружие и как оно может повлиять на ход войны в Украине.

Предпосылки

Несмотря на сложную ситуацию на Донбассе и слухи о новом российском вторжении, Украина продолжает полным ходом готовиться к собственному масштабному контрнаступлению и полному освобождению оккупированных Россией территорий. В первую очередь для этого нужно оружие – тяжелое и дальнего радиуса действия. Получить такое сейчас можно только у западных союзников.

Abrams и "крылатые бомбы" до конца 2023 года – это хорошо, но, кроме них, нужно топ-оружие, и уже на сегодняшний день, а в Европе такое оружие собственного производства (чтобы не зависеть от разрешения на реэкспорт) есть у Великобритании. Прежде всего, это ракеты большого (по сравнению с имеющимся у ВСУ) радиуса действия. В этом контексте визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон выглядит вполне закономерным шагом.

О каком оружии идет речь

У Великобритании есть определенный арсенал ракет, способный поражать цели на расстоянии несколько сот километров. Речь идет об авиационных ракетах SPEAR 3 (до 140 км), и Storm Shadow, известной также под названием SCALP (до 560 км).

Также есть противокорабельные ракеты Harpoon с наземными пусковыми установками на колесных шасси (максимальная дальность поражения – до 220 км), которые теоретически можно использовать и для ударов по наземным целям.

Кроме того, у Великобритании на хранении должны быть старые, но эффективные оперативно-тактические комплексы MGM-52 Lance (радиус действия – до 121 км), которые еще в 1993 году были заменены на MGM-140 ATACMS (радиус действия – до 300 км), но до сих пор не утилизированы. Что касается самих ATACMS, то здесь все безнадежно – разрешение на их реэкспорт должны предоставить США, а они пока против.

Крылатая ракета Storm Shadow (SCALP) – дальность поражения до 560 км

Storm Shadow – это франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух – земля", предназначенная для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Она может использоваться в любое время суток, в сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Storm Shadow – это британское название ракеты, тогда как во Франции она взята на вооружение под названием SCALP EG. Поэтому, если говорить о передаче именно британских ракет, то правильнее употреблять британское название.

В целом, французский и британский варианты ракеты идентичны, разница лишь в программном обеспечении и самолетах, выступающих носителями ракет (Typhoon в Британии и Rafale во Франции).

Базовая версия ракеты Storm Shadow при длине 5,1 м, диаметре 0,48 м и размахе крыльев 3 м обладает массой 1300 кг, из которых 450 кг приходится на боеголовку. Она может поражать цели на расстоянии до 560 км.

Крылатая ракета Storm Shadow (SCALP)

Ракета оснащена газотурбинным двигателем, позволяющим развивать дозвуковую скорость 1000 км/ч, а выдвижные аэродинамические поверхности (крылья) и ребристая форма корпуса позволяют лететь на малой высоте (30-40 м) и обладать малой радиолокационной заметностью.

Система управления британской ракетой оборудована приемником американской системы спутниковой навигации GPS. Полет ракеты осуществляется в режиме прохождения рельефа местности по заранее выбранному "коридору". На конечном участке полета используется тепловизионная система самонаведения с функцией распознавания цели.

Перед приближением к цели ракета выполняет "горку" с последующим пикированием на объект наведения (угол пикирования может устанавливаться в зависимости от характеристики цели). Далее на подлете к цели сначала "выстреливает" суббоеприпас, пробивающий отверстие в стене сооружения, в которое влетает основной боеприпас и взрывается внутри объекта с некоторым замедлением (степень замедления устанавливается в зависимости от характеристик цели).

Ракета была принята на вооружение британскими Военно-воздушными силами в 2003 году и уже успела проявить себя в боевых действиях: во время иракской войны в 2003 году, в ходе военной кампании в Ливии в 2011 году, а также в операции против террористов Исламского государства на территории Сирии в 2018 году. Плюс в 2015 году ВВС Саудовской Аравии применяли Storm Shadow во время военных действий в Йемене.

Кстати, о возможности передачи ракет Storm Shadow Украине министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил еще 15 декабря 2022 года в интервью радиостанции Times Radio. Он отметил, что эти ракеты нужны Украине не для нападения на Россию, а для того, чтобы защитить себя от российских атак.

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Легкая крылатая ракета SPEAR 3 – дальность поражения до 140 км

SPEAR 3 – это перспективная легкая высокоточная крылатая ракета "воздух – земля" массой 100 кг с максимальной дальностью полета в 140 км. Ее суперсила – уникальная система наведения на цель, которая для поражения целей, кроме традиционной спутниковой и инерционной системы наведения, может использовать радиолокационную, тепловизионную или полуактивную лазерную головку самонаведения.

Легкая крылатая ракета SPEAR 3

Но есть несколько нюансов. Во-первых, она разрабатывается только как ракета "воздух – земля", то есть предполагает запуск с самолетов, и то – класса не ниже Eurofighter Typhoon. А во-вторых, несмотря на успешные испытания еще в 2016 году, серийное производство и взятие на вооружение ожидалось сначала в 2025 году, а затем перенеслось на 2028 год.

Конечно, не исключен вариант передачи Украине тестовой партии (президент Зеленский в начале войны призвал западных партнеров тестировать свои новые военные разработки в Украине в условиях реальных боевых действий; к тому же такой опыт у британцев имеется – первое массовое использование ракет Storm Shadow в иракской войне состоялось еще до ее официального взятия на вооружение), но и тогда остается открытым вопрос с самолетом. Разве что Великобритания поставит их вместе с Eurofighter Typhoon.

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Противокорабельная ракета Harpoon – дальность поражения до 220 км

AGM/RGM/UGM-84 Harpoon (в переводе с английского – "Гарпун") – это американская противокорабельная ракета с активной радиолокационной системой самонаведения и сверхнизкой траекторией полета.

В качестве пусковых установок могут использоваться самолеты (в таком случае применяются ракеты модели AGM-84), надводные корабли (RGM-84), подводные лодки (UGM-84) и береговые пусковые установки (RGM-84).

У каждой ракеты – много модификаций, но все они в базовой версии имеют дальность поражения 124 км. Вместе с тем есть модификации с увеличенной дальностью полета:

– AGM/RGM/UGM-84D (или Harpoon Block 1С) – дальность пуска – до 220 км;

– RGM-84/AGM-84F (Harpoon Block 1D) – дальность пуска – до 315 км (информации об их наличии в Великобритании нет).

Длина ракет для наземных пусковых установок – 4,6 м, диаметр – 0,34 м. Размах крыльев при этом – 0,914 м, а масса – 628 кг, из которых 222 кг приходится на боеголовку.

Наземный противокорабельный ракетный комплекс Harpoon

Если Украина получит ракеты "Гарпун" дальностью поражения 220 км с пусковыми установками на колесном шасси, то теоретически сможет использовать их для ударов по наземным целям. Тем более что воины ВСУ уже не раз на этой войне демонстрировали креатив и изобретательность, потопив морской бронекатер из РСЗО "Ураган", сбив вертолет из ПТРК "Стугна-П" и потопив большой десантный корабль из ТРК "Точка-У".

Кстати, в начале июня 2022 года ВСУ получили от Дании береговые ракетные комплексы Harpoon с ракетами, дальность пуска которых – 124 км, а уже 17 июня в акватории Черного моря двумя такими ракетами потопили российское спасательное буксирное судно "Василий Бех", которое перевозило на захваченный тогда остров Змеиный вооружение и боеприпасы. Интересно, что не спас россиян даже зенитный ракетный комплекс "Тор", находившийся на борту в качестве корабельной ПВО.

Оперативно-тактический комплекс MGM-52 Lance – дальность поражения до 121 км

MGM-52 Lance – это американская тактическая баллистическая ракета класса "земля –земля", находившаяся на вооружении с 1971 по 1993 год. Это ракета, которая при длине 6,1 м и диаметре 557 мм имеет массу 1527 кг и способна вызвать взрыв мощностью 100 кт.

На вооружении Великобритании находилось 18 таких ракетных комплексов, которые в 1993 году были заменены на более современные MGM-140 ATACMS, но до сих пор не утилизированы. Однако даже в таком состоянии они ничем не хуже советских ТРК "Точка-У", которые Украина активно использовала в первые месяцы войны.

Следует отметить, что это американские ракеты и нужно будет разрешение на реэкспорт, но почему-то кажется, что США не будут возражать против передачи Украине ракет дальностью поражения до 121 км.

Тактическая баллистическая ракета MGM-52 Lance

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