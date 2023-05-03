'Запахло жареным': из оккупированного Мелитополя начали бежать коллаборанты, некоторые хотят искать убежище в ЕС, – Федоров

После "бавовны" во временно оккупированном Мелитополе местные коллаборанты почувствовали, что расплата за измену Украины уже близка и пытаются скрыться из города. Одни бегут в глубь России, другие пытаются обнаружить убежище в странах Евросоюза.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале. Так, по его словам, серия взрывов в городе заставила коллаборантов переосмыслить свое существование.

Он отметил, что коллаборант Румянцев, сдававший врагу мелитопольцев, выступавших против оккупации, уже успел уехать в Крым. В дальнейшем он планирует бежать еще дальше в глубь России.

Не на шутку испугалась и семья предателей Доломан, у дома которых 27 апреля в Мелитополе произошел взрыв. В семье коллаборантов он занимался перевозкой медикаментов из Крыма и планировал баллотироваться на вражеских выборах от "Единой России", она разворовала украинские средства и спекулировала медикаментами, повысив цены на лекарства в 2-5 раз. Однако после "бавовны" предатели быстро накивали пятками в оккупированный Крым.

"Так же и после предательницы Доломан, которая вместе с мужем крала коммунальное имущество, на следующее утро после взрыва, и следа в Мелитополе не осталось. Но эта парочка более наглая. На Россию не хотят, а почему-то придумали, что смогут спрятаться в какой-то стране Евросоюза", – рассказал Федоров.

Мэр города, который временно находится под российской оккупацией, отметил, что расплата за измену Родины непременно догонит оккупантов, где бы они ни были и ни прятались.

Напомним, что в оккупированном Мелитополе утром 2 мая произошла новая "бавовна". Российские пропагандисты заявили о "покушении" на заместителя начальника оккупационного "ГУ МВД по Запорожской области", коллаборант был госпитализирован.

Также временно оккупированный Мелитополь в Запорожье 27 апреля дважды посетила "бавовна". Взрыв, в результате которого поднялось облако дыма, раздался на улице, где проживают местные коллаборанты Наталья и Роман Доломаны.