'Запланированы новые соглашения с партнерами': Зеленский отправился в международную поездку. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что отправился в международную поездку, где запланированы встречи и принятие новых соглашений с партнерами. Для Украины создается новая архитектура безопасности, которая будет работать не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе.

Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам в конце 722-го дня войны с Россией. Куда именно он отправился, президент не уточнил.

Зеленский подчеркнул, что новые соглашения с союзниками должны стать сильными для нашего государства. "Создаем для нашего государства новую архитектуру безопасности, которая будет помогать не просто здесь и сейчас, а реально долгосрочно. И это то, чего у Украины никогда не было, хотя было нужно всегда", – отметил он.

Президент поблагодарил защитников неба, благодаря которым утром удалось отразить очередную российскую ракетную атаку, во время которой российские оккупанты использовали более 20 ракет. Часть из них была уничтожена.

"Я благодарю всех воинов Воздушных сил, всех наших зенитчиков, мобильных огневых групп. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечивает эффективность ПВО и РЭБ. И скоро добавим еще силы нашей защиты от российского террора", – подчеркнул Зеленский.

Также президент сообщил, что поручил главе правительства Денису Шмыгалю обсудить с польским премьером ситуацию с рассыпанным украинским зерном на границе. Он подчеркнул, что это "нарушение принципов солидарности".

"Украинское зерно на асфальте – это не просто несколько драматических кадров. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными. Мы должны несмотря ни на что защищать добрососедство и солидарность, которые меняют историю всей Европы к лучшему. И мы должны вместе с Польшей определить общее отношение, в частности, к импорту российского зерна и другого импорта из России на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества и, в частности, фермеров – и украинских, и польских, и должны всегда договариваться между собой – украинцы и поляки, – чтобы наш общий враг в Москве не мог развернуть конфликты в нашем пограничье против и экономики, и границ, и суверенитета каждого из нас", – подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства провел встречу с представителями украинского бизнеса – Советом по поддержке предпринимательства в условиях войны. Участники говорили о том, что может дать больше уверенности бизнесу и государству.

"Есть первый блок решений, которые будут предлагаться на рассмотрение Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", а впоследствии – Верховной Раде и Кабинету министров. Больше защиты для бизнеса от процессуальных нарушений и злоупотреблений. Больше возможностей поддержать "белый" бизнес и получить, соответственно , больше налогов. Добавить больше эффективности Бюро экономической безопасности. Таких задач хватает. И все государственные институции в итоге должны быть перенастроены максимально на помощь экономическому росту. Временные пределы для решений тоже уже очерчены", – сказал он.

Также Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова по поводу ситуации на поле боя, в частности в Авдеевке и на востоке в целом.

"Делаем максимум, чтобы у наших воинов и управленческой, и технологической возможности было достаточно, чтобы сохранить как можно больше украинских жизней", – отметил президент.

Глава государства также сообщил, что подписал несколько указов о новых заменах в Силах обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Bloomberg писало, что Зеленский планирует совершить турне по столицам стран Западной Европы. В частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности гарант может посетить Берлин и Париж.

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