Заплатили за онлайн-указания 'переправщикам' по $3-5 тыс.: у границы с Молдовой остановили две группы мужчин. Фото

Недалеко от границы с Молдовой пограничники Подольского отряда задержали две группы мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственный рубеж. В первой группе было 8 человек, во второй – 11 человек.

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Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ. Задержанные обратились за помощью к организатору через телеграм-канал, где получили онлайн-указания по навигации за плату от 3 до 5 тысяч долларов США.

Согласно указаниям админа, мужчины прибыли в точку сбора в Подольском районе и разделились на две группы, чтобы быть менее заметными для пограничников.

Однако их попытки остаться незамеченными не увенчались успехом : всех задержали за несколько километров до государственной границы.

На нарушителей составлены административные протоколы по части 2 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающий ответственность за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения границы.

Стоит отметить, что спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что в условиях военного положения в Украине многие мужчины пытаются избежать мобилизации, нелегально пересекая границу. Однако в последнее время количество подобных попыток постепенно уменьшается.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно в Закарпатской области задержали трех человек, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно пересекать госграницу. Фигурантов поместили в изолятор временного содержания.

– По состоянию на начало октября 2024 года более 40 украинцев погибли, пытаясь незаконно пересечь границу – преимущественно через реки и горы.

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