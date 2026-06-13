Запорожская АЭС вышла из блэкаута, который длился почти трое суток: подробности

Днем в субботу, 13 июня, временно оккупированная Запорожская атомная электростанция вновь была подключена к внешней сети. Речь идет о воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ.

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Благодаря этому восстановлено электроснабжение, необходимое для обеспечения собственных нужд АЭС. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Станцию было заживлено в 14:30 субботы. Это положило конец 19-му по счету блэкауту на Запорожской АЭС с момента ее захвата российскими оккупационными войсками (и седьмому блэкауту с начала текущего года).

Электроснабжение на ЗАЭС пропало 10 июня в 21:09 в результате отключения линии электропередачи "ЗаТЭС – Ферроплавная №1". Объект атомной генерации пришлось перевести на питание от резервных дизель-генераторов. Они обеспечивали работу критически важных систем безопасности.

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"Каждая потеря внешнего электропитания создает серьезные риски для ядерной и радиационной безопасности крупнейшей атомной электростанции Европы", – подчеркнули в "Энергоатоме".

Пресс-служба отметила: только возвращение ЗАЭС под контроль Украины и ее законного оператора может гарантировать безопасную эксплуатацию и устранить угрозы как для нашей страны, так и для Европы и всего мира.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 31 мая эксперты МАГАТЭ зафиксировали повреждения на здании турбинного цеха Запорожской АЭС. Уровень радиации оставался в пределах нормы.

– Кроме того, в конце мая на оккупированной Запорожской атомной электростанции в течение примерно 12 часов не было ни стационарной телефонной, ни интернет-связи. Этот сбой был самым длительным с начала российского полномасштабного вторжения.

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