Запорожские нацгвардейцы получили 3 тысячи бронежилетов от 'Стального фронта'

Запорожские подразделения Национальной гвардии получили очередную партию бронежилетов в 3 тысячи единиц. Они сертифицированы, имеют класс защиты 4+ и выдерживают попадание калибров 5,45 и 7,62.

Видео дня

Передала бронежилеты Группа Метинвест, в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт", сообщается на сайте компании.

"Когда личный состав защищен, он гораздо лучше выполняет задачи по защите нашей страны. Эта броня пойдет в недавно сформированные подразделения, которые в дальнейшем будут освобождать нашу страну до границ 1991 года", - отметил командир запорожской бригады Национальной гвардии Украины Андрей Беляев.

Бойцы новыми бронежилетами довольны, ведь они качественнее предыдущих средств защиты.

"Если сравнивать этот бронежилет с теми, что были у нас в начале, то тот бронежилет был намного тяжелее. Из-за этого была меньшая маневренность в бою. А этот бронежилет - довольно легкий, в нем удобно перемещаться, а в случае чрезвычайной ситуации он легко снимается. . Поэтому от себя лично и от своих собратьев благодарю Метинвест за предоставленную защиту нашим бойцам", - сказал военнослужащий Национальной гвардии Украины с позывным "Учитель".

В Группе Метинвест считают, что спасенная жизнь одного военного – это тысячи сохранившихся жизней мирных украинцев, поэтому поддерживать армию – это честь для компании.

"Помощь украинской армии будет продолжаться и дальше. Все подразделения - НГУ, МО и ВСУ - будут системно получать помощь от Метинвеста в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова", - заверил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Также Метинвест поставил бойцам на передовую уже 100 модульных укрытий, изготовленных из волнистой стали: каждое такое укрытие собирается прямо на позициях, способно вместить 30 бойцов, а при углублении под землю на 1,5 метра выдерживает 152-мм артиллерийский обстрел. Кроме того, Метинвест собственными силами и в сотрудничестве с партнерами производит 5000 полевых печей для воинов и мирных жителей.

Напомним, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 1200 дронов и 1800 тепловизоров, дальномеров и камер, а также две тысячи раций. Кроме того, на фронт было направлено около 800 автомобилей и миллион литров горючего. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 4,3 млрд грн.