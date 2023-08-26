Зарабатывали на уклонистах: СБУ задержала еще 4 работника военкоматов и руководителей ВВК. Фото

Правоохранители продолжают разоблачать недобросовестных сотрудников Территориальных центров комплектования и членов военно-врачебных комиссий на взятках. Очередных коррупционеров задержали в Киеве, Одессе и на Харьковщине.

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Злоумышленникам, которые хотели "заработать", грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Всего в ходе оперативных мероприятий в Киеве, Одессе и Харьковской области были задержаны четверо военных чиновника, которые помогали уклонистам избежать призыва в армию и бежать за границу. За денежное вознаграждение чиновники предоставляли уклонистам фиктивные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Стоимость "услуг" составляла до 10 тыс. долларов США с одного человека. По информации СБУ, сумма взятки зависела от сроков решения вопросов и финансовых возможностей клиентов.

В столице правоохранители задержали начальника районного военкомата и председателя одной из столичных военно-врачебных комиссий, которые продавали фальшивые медицинские справки о наличии тяжелых диагнозов.

В Харьковской области был задержан руководитель районного военкомата, который "заработал" на потенциальных призывниках более 11 млн грн. Более того, к незаконной деятельности он привлек трех чиновников местной больницы. За деньги врачи "находили" у военнообязанных "проблемы со здоровьем", которые становились формальным основанием для снятия с военного учета.

В Одессе киберспециалисты СБУ ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии. В сотрудничестве со столичным адвокатом и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе.

Потенциальных "клиентов" они искали по всей территории Украины, а затем ставили их на учет в одесский военкомат, чтобы "списать" с военной службы. Секретарь этой военно-врачебной комиссии и ее сообщников задержали "на горячем". Им уже объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения.

Напомним, при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева в Одессе задержано и уведомлено о подозрении сотрудника ВВК и двух его сообщников. Злоумышленники незаконно переправляли уклонистов за границу.

Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители разоблачили должностных лиц, создавших схему незаконного снятия с воинского учета мужчин. Стоимость "услуг" составляла 7,5 тысячи долларов США для одного человека.

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