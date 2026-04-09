Зарево было видно издалека: в Луганской области атакованы базы ремонта и обслуживания техники оккупантов. Видео

В ночь на 9 апреля в оккупированном Алчевске Луганской области прогремела серия мощных взрывов. Целью атаки в городе стала база ремонта и обслуживания техники российской армии.

Видео дня

После прилетов на территории вражеского объекта начался сильный пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

По предварительной данным, первые взрывы в Алчевске прогремели после полуночи. Именно в этом время оккупационные ресурсы предупреждали об опасности атаки БПЛА на территории оккупированной Луганской области.

Кроме Алчевска серия взрывов также прогремела в соседнем Перевальске. Там, по информации мониторингового канала, целью атаки стала еще одна ремонтная база российских оккупантов. Другой мониторинговый канал писал, что целью атаки в Перевальске мог стать склад боеприпасов.

Накануне взрывов пропагандисты пожаловались, что оккупированную Луганскую область будут атаковать ракеты или реактивные БПЛА.

Российские пропагандисты уже ночью успели отчитаться, что взрыва в Алчевске и Перевальске были следствием "успешной работы ПВО". При этом оккупационные администрации ночные взрывы в городах не комментировали.

Напомним, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нейтрализовали последний железнодорожный паром российских оккупантов в Керчи. Удар по объекту был нанесен в ночь на 6 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина впервые с начала полномасштабной войны в 2022 году запустила больше БпЛА по России, чем Россия запустила по Украине. Таких показателей Силам обороны удалось достичь в марте 2026-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!