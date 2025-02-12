'Зарплаты задерживают, воды нет': жительница Донецка пожаловалась на 'выживание' и заявила, что в городе ситуация все хуже. Видео

Жительница оккупированного Донецка обратилась к главарю так называемой "Донецкой Народной Республики" (ДНР) Денису Пушилину с жалобами на жизнь в городе. По ее словам, людям постоянно задерживают зарплаты, а ситуация с подачей воды оставляет желать лучшего.

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Соответствующим видео в своем Telegram-канале поделился украинский журналист Денис Казанский. В свою очередь руководство Донецка постоянно хвастается "улучшениями" для народа.

"О каком прекрасном и хорошем идет речь? Зарплаты задерживаются, воды в Донецке как не было, так и нет. Зарплаты выплачивают с задержкой в месяц, а то и больше. Вы вообще владеете информацией в Донецке? Вы видели цены, как людям жить? Почему простой народ работающий на предприятиях должен выпрашивать свои зарплаты?" – спрашивает жительница Донецка.

Она добавила, что Пушилин не рассказал о реальных проблемах дончан на встрече с диктатором Путиным. В свою очередь оккупационные власти города постоянно хвастаются тем, что они делают дороги и отстраивают Донецк.

"С пенсиями непонятно, что происходит у людей. Вы до каких пор будете доводить нас до отчаяния, до нищеты, до выживания? Достаточно этой болтовни, достаточно рассказывать, что все хорошо. Наведите порядок", – заявила местная жительница.

Напомним, жители оккупированного Мариуполя пожаловались на то, что их разрушенные дома никто не ремонтирует, а так называемые "власти ДНР" пытаются отобрать уцелевшие после обстрелов квартиры.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января стало известно, что Донецку активисты движения "Желтая лента" распространили украинскую символику. Патриоты развесили около 200 желтых картин и плакатов в парке Щербакова и на улицах города.

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