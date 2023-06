Защищал Харьков до последнего: стали известны обстоятельства гибели снайпера 'Омеги', подполковника Александра Орлова. Фото

В ожесточенном бою с российскими оккупантами погиб подполковник Александр Орлов с позывным "Орел", который был командиром снайперского спецподразделения "Омега". В день своей гибели защитник вместе с побратимами ликвидировали большую часть российского спецподразделения во главе с командиром.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов. Как отмечается, защитник погиб 7 марта во время боя с оккупантами у блокпоста "Роза ветров" на въезде в Харьков.

В этот день враг атаковал позицию, где находилась снайперская группа харьковского спецподразделения "Омега", которым командовал Орлов, а также подразделение из состава добровольцев "Кракена" и бойцами 92-й бригады ВСУ.

Как сообщается, атаку осуществляли два диверсионно-разведывательных отряда ГРУ ВС РФ и отряд Центра спецназначения Росгвардии, которые насчитывали опытных ветеранов войны на Донбассе, среди которых были хорошо ориентировавшиеся на местности военные.

Российские военные имели поддержку минометов, и один из этих отрядов решил вступить в ближний бой, уверенный в своем опыте и превосходстве. Однако они столкнулись с теми, кто готов их встретить. Так, снайперская группа "Омега" сработала очень эффективно, их командир "Орел" не прятался в укрытии, а маневрировал под огнем, показывая военным отличный пример. Бой длился более 5 часов, и большая часть российского спецподразделения вместе с их командиром была уничтожена.

Это сражение было выдающимся, ведь 7 марта была последняя попытка российских войск атаковать Харьков. В то же время украинские силы понесли существенную потерю – во время боя от смертельного ранения погиб подполковник Александр Орлов.

Вспоминая о погибшем защитнике, Юрии Бутусов рассказал о том, как он познакомился с бойцом во время организации курса подготовки снайперов и стрелков по стандартам НАТО в Харькове в 2014 году.

"По окончании курса я спросил: "Кто из них был лучший?" "Здесь есть снайпер высокого профессионального уровня и с самостоятельным тактическим мышлением – Орлов, он из "Омеги". Я познакомился с офицером, который все время был сосредоточен на самосовершенствовании, получении знаний и отработке нового опыта, его не нужно было приглашать на занятия – он сам постоянно готовил себя к бою. Орлов не хотел никакой публичности, потому что он был родом из Донецка, работал в свое время шахтером на шахте "Трудовская", у него было там много знакомых", – рассказывает журналист.

У погибшего защитника остался сын, который будет гордиться своим отцом-Героем.

