''Защищал вторую Родину'': 63-летний белорус, воевавший за ВСУ, 10 месяцев пробыл в плену РФ

Этнический белорус провел 10 месяцев в плену у российских оккупантов. Несмотря на это, после увольнения он готов продолжить борьбу с агрессором, ведь взял в руки оружие, чтобы "защищать свою вторую родину".

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Разговор с 63-летним воином показал в своем фильме "Год" журналист Дмитрий Комаров. Фильм посвящен годовщине полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины.

Журналист показал разговор с довольно пожилым добровольцем, которого освободили из плена во время одного из обменов. Мужчина признался, что в скором времени будет праздновать 63-й день рождения. Когда Комаров поинтересовался, почему он пошел воевать, если по возрасту уже не подлежал мобилизации - тот просто ответил: "Я пошел защищать мою родину. Вторую родину... Потому что я белорус".

Позади у отважного мужчины, имя которого в ленте так и не было названо – 10 месяцев, проведенных в плену у российских оккупантов. На протяжении всего этого времени ни он, ни его побратимы не получали никакой информации о реальной ситуации на поле боя и о том, что украинская армия продвигается вперед.

"Мы были в полном вакууме. Ни радио, ни телевизора, ничего не было", – говорит мужчина.

Неожиданностью для защитника стало даже известие об освобождении Херсона.

"Поздравляю херсонцев!" – искренне обрадовался услышанному освобожденный из плена воин.

Когда Комаров отметил, что "продвигаются наши войска, все нормально" - 63-летний белорус, рисковавший жизнью ради Украины, уверенно заявил: "Мы поможем!".

Судя по тому, что разговор с Комаровым он начал на украинском, мужчина жил в Украине до начала полномасштабного вторжения, поэтому и считает наше государство своей второй родиной.

Напомним, 16 февраля состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Тогда из российского плена вернули 101 украинца. Среди освобожденных – 94 защитника Мариуполя (63 из них – воины с "Азовстали"), также удалось освободить похищенного оккупантами заместителя мэра Энергодара Запорожской области.

Впоследствии стало известно, что Украина при обмене пленными 16 февраля отдала России коллаборанта из УПЦ МП. Николая Зирку – настоятеля Свято-Казанского прихода Горловской епархии УПЦ МП в поселке Яровая Лиманской общины, который способствовал оккупантам, "сливал" разнообразную информацию, помогал проводить так называемые псевдовыборы – судили за подрывную деятельность.

На включении предателя в списки на обмен настаивала Россия.

Также сообщалось, что освобожденный из плена британец Шон Пиннер рассказал, как его пытали оккупанты. Британским журналистам он описал пытки с помощью тока и постоянные побои и удары ножом, которые наносили ему россияне. Пиннера в свое время так называемый "суд ДНР" приговаривал к смертной казни.

Бывший военный, которого удалось освободить из неволи в сентябре, также призвал Британию предоставить Украине истребители для защиты от российской агрессии.