Защищали Украину до последнего дыхания: на фронте погибли двое Героев из Львова

В пятницу, 29 ноября, во Львове состоится прощание с погибшими защитниками Борисом Бабьяком и Романом Ермаковым. Обоих павших героев похоронят на Лычаковском кладбище.

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Об этом сообщил депутат Игорь Зинкевич. Чин похорон начнется в 11.00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. После этого примерно в 11:30 на площади Рынок состоится общегородская церемония прощания.

44-летний военный Борис Бабьяк родился во Львове. Он учился в средней общеобразовательной школе №77 с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности. Затем получил образование во Львовском государственном экологическом политехникуме (ныне — Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования).

После учебы Борис проходил службу в пограничных войсках во Львовской области. Более пяти лет работал начальником охраны торговой сети "Сільпо". В свободное время увлекался кино и литературой.

С 2015 года защищал Украину в зоне АТО/ООС в составе 66-го военного мобильного госпиталя. Полномасштабное вторжение России встретил на передовой. За мужество и отвагу был отмечен государственными наградами, среди которых награда президента Украины "За участие в антитеррористической операции", нагрудный знак "Знак почета" Министерства обороны Украины, медаль "10 лет добросовестной службы" и другие.

Последний бой Борис Бабьяк принял 24 ноября 2024 года. У него остались мама, жена, дочь, сын и брат.

44-летний защитник Роман Ермаков родился в России, но в 15-летнем возрасте вместе с мамой и бабушкой переехал во Львов.

Он учился в средней школе №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской, а затем получил образование в Техническом профессиональном колледже Национального университета "Львовская политехника". Работал в компании "ЭТА". В свободное время увлекался игрой на барабанах и видеоиграх.

После начала полномасштабного вторжения России, несмотря на отсутствие боевого опыта, Роман встал на защиту Украины. Он служил в 414-м отдельном полку ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадяра" Военно-морских сил ВСУ, защищая независимость и суверенитет страны.

Жизнь Романа Ермакова трагически оборвалась 26 ноября. У него остались мама, жена и двое детей.

Ранее сообщалось, что на войне, защищая Украину от российских оккупантов, пал боец "Азова" Степан Белый. Герой родом из Львовской области, житель села Суховоля.

Также в боях на фронте в Украине погиб финский медик-добровольец с позывным "Сипа", воевавшим против российского оккупационного войска в составе Сил обороны. Это уже шестой гражданин Финляндии, погибший в боях за свободу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский защитник из Черкасс солдат Александр Саенко погиб в боях на Курщине. Герой был родом из Черкасской области, недавно ему исполнилось 49 лет.