'Защита больниц – это не эскалация': Сикорский призвал разрешить ВСУ бить западным оружием вглубь РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал государства Европейского Союза снять ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по территории России. По его словам, согласно международному праву, удары по военным объектам в глубине территории РФ являются самообороной для Украины.

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Об этом глава МИД сказал на заседании Совета иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, 22 июля, передает RMF24. Сикорский подверг критике коллег за их опасения относительно "эскалации конфликта".

"Я считаю, что это, безусловно, будет самообороной, разрешенной международным правом. Защита детских онкологических больниц – это не эскалация", – подчеркнул Сикорский.

Таким образом Украина сможет предотвратить российские ракетные атаки, такие как недавний обстрел больницы "Охматдет" в Киеве, уничтожая бомбардировщики, запускающие ракеты, и аэродромы, с которых эти самолеты взлетают.

Глава польской дипломатии также призвал коллег усилить санкции против государства-агрессора России и использовать российские активы до конца года для получения кредита, который позволит Украине функционировать и покупать оружие.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не может противостоять российским атакам с неба только с помощью ПВО, поскольку россияне сбрасывают на города около 3500 авиабомб ежемесячно. Именно поэтому Киев и просит у партнеров разрешения наносить удары по местам базирования авиации армии РФ.

По его словам, страна-агрессор должна бояться применять свои самолеты, поэтому Украине нужно оружие, которым она сможет попасть по этим самолетам на аэродромах их базирования.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Пентагона заявил, что США не дали ВСУ разрешения бить ракетами ATACMS вглубь территории РФ из-за опасений, что война может "выйти за пределы Украины". Вашингтон не хочет видеть "непреднамеренных последствий", которые могут нанести такие удары.

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