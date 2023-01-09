Защита Корана и пророка Мухаммеда: Кадыров выдал неожиданную цель российской ''спецоперации'' в Украине. Видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров выдал, что целью так называемой российской спецоперации в Украине якобы является борьба с "сатанистами" и "шайтанами". Он призвал всех мусульман участвовать в войне против нашей страны, якобы чтобы защитить Коран и пророка Мухаммеда.

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Об этом Кадыров заявил в видеообращении, которое обнародовал в соцсетях. "Невозможно обмануть верующих иностранными "ценностями", когда на улицах Запада сжигают Коран, а на прилавках продают газеты с карикатурами на пророка (Мухаммеда. – Ред.)", – заявил он (чтобы просмотреть видео пропагандистской речи, доскролльте до конца новости).

Кроме того, Кадыров заявил, что политика России в первую очередь нужна мусульманам, чувства которых якобы "задевают" на Западе.

По словам главы Чечни, страна-агрессор – "самое удобное место" для них, а война в Украине – это "большой джихад" (борьба за веру в исламе), поэтому все "должны использовать шанс" и принять участие в российской вооруженной агрессии, хотя, как известно, в рядах Сил обороны Украины врагу противостоит немало представителей мусульманской веры.

"Тот, кто мусульманин, должен участвовать в этой войне, я об этом заявляю официально", – сказал Кадыров.

Он цинично добавил, что люди в Украине якобы "погибают впустую за право Запада проводить радужные парады на глазах у детей, а не за свои национальные ценности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров провел Новый год на своей вилле в Дубае, куда прилетел на собственном самолете стоимостью 80 млн долларов. Тем временем его подопечные продолжают гибнуть в Украине.