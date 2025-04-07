Защитить большие территории невозможно: в Воздушных силах объяснили, почему Patriot может сбивать "баллистику" только в ограниченном радиусе

Зенитный ракетный комплекс Patriot, который есть на вооружении Воздушных сил ВСУ, не может "прикрывать" от российских ракет большие территории. Эта система противовоздушной обороны способна работать по аэродинамическим целям (самолеты, крылатые ракеты) в радиусе до 150 км.

Видео дня

В то же время баллистические ракеты Patriot могут сбивать только в радиусе нескольких десятков километров. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на своей странице в Facebook.

"Защитить большие территории от "баллистики" невозможно, учитывая, что Patriot у нас не так много", – пояснил он.

Также Игнат отметил, что модернизация Россией крылатых ракет усложняет работу даже самых современных систем ПВО, в частности, ЗРК Patriot.

"Конечно, в процессе войны противник модернизирует средства воздушного нападения (БпЛА, крылатые и баллистические ракеты), что, в свою очередь, усложняет работу нашей противовоздушной обороны, в том числе западных систем. Ключевое слово – усложняет, а не делает невозможной!" – написал он.

Игнат подчеркнул, что военнослужащие Воздушных Сил делают все возможное, чтобы сбить как можно больше российских ракет и дронов.

Ранее Игнат рассказал, что во время комбинированной атаки России утром 6 апреля силы ПВО смогли сбить лишь одну из шести баллистических ракет, остальные пять прилетели по Киевщине.

Всего минувшей ночью и утром Россия направила на Украину 132 средства воздушного нападения, в том числе 23 ракеты разных типов и 109 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО сбили 53 воздушных целей: 13 ракет и 40 ударных дронов. Еще 53 вражеских беспилотника были локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Киев и Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасщина, Николаевщина.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Юрия Игната, уникальность ЗРК Patriot в том, что они могут сбивать баллистические ракеты, запущенные войсками РФ. С начала вторжения России Patriot сбил более 100 ракет "Искандер-М", а также 40 "Кинжалов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!