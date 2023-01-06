Бойцам ВСУ нужна помощь: OBOZREVATEL просит поддержать подразделение сотрудника редакции, защищающего Украину на Донбассе

Пока Россия продолжает террор против гражданских украинцев – наши защитники держат фронт. После вынужденных блекаутов, ударов по гражданской инфраструктуре и атак на мирные города и села украинские воины только с большей яростью громят пришедшего с оружием на нашу землю врага.

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И мы можем помочь им еще более эффективно пополнять ежедневную статистику потерь оккупационной армии и приближать неотвратимую победу Украины. Подразделение Вооруженных сил, ныне защищающее украинский Донбасс, обращается к украинцам с просьбой о помощи.

Ребятам из 25-ой аэмб, которые держат ныне часть фронта в Донецкой области, срочно нужны тепловизор и зарядная станция. Они помогут обеспечить бесперебойную связь и видеть врага не только днем, но и ночью. Ведь именно в Донецкой области оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы продвинуться хотя бы где-то, поэтому едва ли не круглосуточно пытаются атаковать или засылать диверсионно-разведывательные группы на позиции украинских воинов.

Еще одной болезненной проблемой, которую можно решить совместными усилиями, является приобретение автомобиля. Ведь от наличия и исправности авто на фронте очень часто зависят жизни.

Сейчас защитники открыли отдельные сборы:

– на тепловизор PVS 14 – стоимость 200 тыс. грн:

ссылка на Банку;

номер карты Банки: 5375 4112 0039 2889

На автомобили военным собираем здесь.

Сбор открыл сотрудник OBOZREVATEL, а ныне – защитник украинского Донбасса Ярослав.

Сумма, которую нужно собрать, – немалая. Однако вместе нам это по силам. И наши защитники непременно отблагодарят за помощь еще большим количеством ликвидированных орков. И как следствие – приближением победы и мира на украинской земле.