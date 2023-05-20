Защитники на Херсонщине получили награды от Залужного и Наева. Фото

Украинские военнослужащие, защищающие от оккупантов Херсонское направление, получили награды от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Объединенными силами ВС Украины Сергея Наева. Это произошло в субботу, 20 мая.

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Роль посредника исполнил полковник Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). На своем канале в Telegram он поделился соответствующими фотографиями (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

Штефан написал, что имел честь вручить поощрительные награды нашим воинам от имени Залужного и Наева. Где именно он встретился с Героями нашей страны, не раскрывается в целях безопасности.

"Спасибо за ваше мужество, героизм и волю к победе! Слава вам, Воины!" – написал офицер в интернет-посте.

Как писал OBOZREVATEL:

– За минувшие сутки (19 мая) защитники Украины "демилитаризовали" 670 российских военнослужащих и уничтожили десятки единиц техники и вооружения ВС РФ.

– С детальной статистикой потерь врага, которую ведет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, можно ознакомиться по ссылке.

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